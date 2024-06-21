Программа "Покупай украинское": стало известно, когда запустят механизм кэшбека за покупку товаров

Запуск механизма кэшбека в рамках государственной программы "Покупай украинское" запланирован на начало сентября 2024 года, сейчас идет работа над нормативным документом.

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Об этом сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк, ссылаясь на заявление первой вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко во время выступления в Верховной Раде 21 июня.

Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе украинцы смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.

Как рассказала Свириденко, программа кэшбека сейчас прорабатывается.

В Минэкономики работают над нормативным документом и в течение месяца представят результаты.

Запуск программы планируется с 1 сентября 2024 года.

Запуск программы кэшбека уже несколько раз откладывался. Сначала заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказывал, что программа кэшбека полностью готова и ждет согласования с международными партнерами. В ОП надеялись, что она будет представлена до конца марта, но не вышло.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что планируется запустить анонсированную ранее программу "Украинский кэшбек" к концу лета этого года.

Кешбек за украинские товары: в чем сложность

Сеть мультимаркетов "Аврора" в течение апреля-мая провела акцию с выплатой кэшбека за украинские товары. За это время 220 000 клиентов купили товаров украинских производителей на 23,3 млн грн и получили более 1,1 млн грн выплат, пишет LIGA.net.

Программа кэшбека была реализована в рамках президентской инициативы "Сделано в Украине".

По условиям программы, покупатели, купившие в "Авроре" товары украинского производства, получали 5% кэшбека, если рассчитывались картой Visa от А-банка, на которую и возвращались средства. За связь между тремя партнерами отвечала цифровая платформа Deeployalty.

В компании признали, что реализация программы столкнулась с трудностями.

"Основная сложность была в технической интеграции: чтобы банк мог понять, какие именно товары приобрел клиент. В настоящее время в этом направлении работают Минэкономики, ГНС, банки и платежные системы. Но, насколько нам известно, окончательного решения по механизму нет. Также для реализации необходим финансовый ресурс для компенсации кэшбека. Поэтому нужно тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон и качественная коммуникация в вопросе реализации инициативы", - рассказали в "Авроре".