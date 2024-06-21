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Программа "Покупай украинское": стало известно, когда запустят механизм кэшбека за покупку товаров
Запуск механизма кэшбека в рамках государственной программы "Покупай украинское" запланирован на начало сентября 2024 года, сейчас идет работа над нормативным документом.
Об этом сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк, ссылаясь на заявление первой вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко во время выступления в Верховной Раде 21 июня.
Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе украинцы смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.
Как рассказала Свириденко, программа кэшбека сейчас прорабатывается.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В Минэкономики работают над нормативным документом и в течение месяца представят результаты.
Запуск программы планируется с 1 сентября 2024 года.
Запуск программы кэшбека уже несколько раз откладывался. Сначала заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказывал, что программа кэшбека полностью готова и ждет согласования с международными партнерами. В ОП надеялись, что она будет представлена до конца марта, но не вышло.
Ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что планируется запустить анонсированную ранее программу "Украинский кэшбек" к концу лета этого года.
Кешбек за украинские товары: в чем сложность
Сеть мультимаркетов "Аврора" в течение апреля-мая провела акцию с выплатой кэшбека за украинские товары. За это время 220 000 клиентов купили товаров украинских производителей на 23,3 млн грн и получили более 1,1 млн грн выплат, пишет LIGA.net.
Программа кэшбека была реализована в рамках президентской инициативы "Сделано в Украине".
По условиям программы, покупатели, купившие в "Авроре" товары украинского производства, получали 5% кэшбека, если рассчитывались картой Visa от А-банка, на которую и возвращались средства. За связь между тремя партнерами отвечала цифровая платформа Deeployalty.
В компании признали, что реализация программы столкнулась с трудностями.
"Основная сложность была в технической интеграции: чтобы банк мог понять, какие именно товары приобрел клиент. В настоящее время в этом направлении работают Минэкономики, ГНС, банки и платежные системы. Но, насколько нам известно, окончательного решения по механизму нет. Также для реализации необходим финансовый ресурс для компенсации кэшбека. Поэтому нужно тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон и качественная коммуникация в вопросе реализации инициативы", - рассказали в "Авроре".