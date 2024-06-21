Програма "Купуй українське": стало відомо, коли запустять механізм кешбеку за купівлю товарів

Запуск механізму кешбеку в межах державної програми "Купуй українське" заплановано на початок вересня 2024 року, наразі триває робота над нормативним документом.

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Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк, посилаючись на заяву першої віцепремʼєр-міністерки економіки Юлії Свириденко під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді 21 червня.

Нагадаємо, 26 лютого під час заходу"Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою українці зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Як розповіла Свириденко, програма кешбеку наразі опрацьовується.

В Мінекономіки працюють над нормативним документом і протягом місяця представлять результати.

Запуск програми планують з 1 вересня 2024 року.

Запуск програми кешбеку вже кілька разів відтерміновувався. Спочатку заступник голови Офісу Президента України Ростислав Шурма розповідав, що програма кешбеку повністю готова і чекає на узгодження з міжнародними партнерами. В ОП сподівалися, що вона буде представлена до кінця березня, але не вийшло.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що планується запустити анонсовану раніше програму "Український кешбек" до кінця літа цього року.

Кешбек за українські товари: в чому складність

Мережа мультимаркетів "Аврора" протягом квітня-травня провела акцію з виплатою кешбеку за українські товари. За цей час 220 000 клієнтів купили товарів українських виробників на 23,3 млн грн і отримали понад 1,1 млн грн виплат, пише LIGA.net.

Програму кешбеку реалізували в межах президентської ініціативи "Зроблено в Україні".

За умовами програми, покупці, які придбали в "Аврорі" товари українського виробництва, отримували 5% кешбеку, якщо розраховувались карткою Visa від А-банку, на яку і повертались кошти. За зв'язок між трьома партнерами відповідала цифрова платформа Deeployalty.

У компанії визнали, що реалізація програми зіштовхнулася з труднощами.

"Основна складність була у технічній інтеграції: щоб банк міг зрозуміти, які саме товари придбав клієнт. Наразі у цьому напрямку працюють Мінекономіки, ДПС, банки та платіжні системи. Але, наскільки нам відомо, остаточного рішення щодо механіки немає. Також для реалізації необхідний фінансовий ресурс для компенсації кешбеку. Тож потрібна тісна взаємодія усіх зацікавлених сторін і якісна комунікація в питанні реалізації ініціативи. Для нас це була більше ніж просто акція, це створення розуміння системного бачення, яке ми, можливо, будемо надалі впроваджувати", – розказала пресслужба мережі.