Строительство и спрос уменьшились, цены взлетели: что происходит с рынком недвижимости в Украине

По предварительным данным, боевые действия на территории Украины разрушили больше жилых домов, чем ввели в эксплуатацию за последние семь лет.

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Предложение нового жилья в Украине достигло пика в течение 2021 года. Застройщиками было сдано в эксплуатацию больше всего жилья за последние 30 лет: 11,4 млн кв. м., пишет Forbes, со ссылкой на исследование EY (Ernst & Young).

После начала полномасштабной войны практически все застройщики приостановили работу, а некоторые не возобновили ее до сих пор. В результате в 2022 году общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составляла на 38% меньше, чем в 2021 году. Наибольший спад претерпели восточные и южные области: там объемы ввода в эксплуатацию нового жилья упали на 70–90% по сравнению с предыдущим годом.

Динамика количества заключенных сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке Украины, 2022-й до 2021 года. Источник: Министерство юстиции Украины, анализ EY

Также застройщикам пришлось решать проблемы, связанные с нехваткой инвестиций, строительных материалов и отключений электроэнергии. Ввиду этого некоторым застройщикам было целесообразнее приостановить строительство, что также стало фактором снижения объемов.

Из-за роста курса валют и инфляции стоимость строительства выросла, а покупательная способность населения снизилась.

Как рассказали сами застройщики, спрос на новостройки в 2022 году составил всего 30% довоенных объемов в западных областях, а в Киеве составил 10-20% довоенных объемов. На вторичном рынке наблюдаются схожие тенденции. Количество транзакций составило только треть от довоенной.

Динамика цен продаж и аренды жилья существенно отличается и зависит от конкретного региона. В большинстве западных и северо-западных регионов Украины, а также в областях с большим потоком внутренне перемещенных лиц (Запорожская, Николаевская, Днепропетровская) цены на квартиры всех классов росли или оставались на примерно прошлогоднем уровне.

Динамика средних цен (в долларах США) на аренду и покупку квартир по областям, декабрь 2022-го по декабрь 2021 года. ЛУН, Государственная служба статистики, анализ EY

Строительного бума пока в Украине не приходит в себя. Скорее всего, в 2023 году застройщики будут заниматься проектами, которые находятся на завершающей стадии. При продолжении задержки существующего строительства и отложения новых проектов в среднесрочной перспективе на рынке возникнет дефицит предложения жилых площадей.

Что касается спроса, он постепенно восстановится после полного завершения войны и стабилизации экономики. Внутри перемещенные лица, которые останутся на своих нынешних местах проживания, также, вероятно, рассмотрят возможность приобрести собственное жилье. В долгосрочной перспективе возобновление спроса будет зависеть от темпов макроэкономической стабилизации после войны.

По данным портала недвижимости "ЛУН", количество сделок с недвижимостью за год сократилось втрое, а количество завершенных строек уменьшилось в 2 раза. Всего застройщики в 2022 году начали строительство 68 000 новых квартир.