Будівництво і попит зменшилися, ціни злетіли: що відбується з ринком нерухомості в Україні

За попередніми даними, бойові дії на території України зруйнували більше житлових будинків, ніж ввели в експлуатацію за останні сім років.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Пропозиція нового житла в Україні досягла піку упродовж 2021 року. Забудовниками було здано в експлуатацію найбільше житла за останні 30 років: 11,4 млн кв. м., пише Forbes, з посиланням на дослідження EY (Ernst & Young).

Після початку повномасштабної війни практично всі забудовники призупинили роботу, а деякі не відновили її й досі. В результаті, у 2022 році загальна площа введеного в експлуатацію житла становила на 38% менше, ніж у 2021 році. Найбільшого спаду зазнали східні та південні області: там обсяги введення в експлуатацію нового житла впали на 70–90% порівняно з попереднім роком.

Динаміка обсягів нової пропозиції на ринку житлової нерухомості України, 2022-й до 2021 року. Джерело: Державна служба статистики, аналіз EY

Також забудовникам довелося вирішувати проблеми пов’язані з нестачею інвестицій, будівельних матеріалів, та відключень електроенергії. Зважаючи на це, деяким забудовникам було доцільніше призупинити будівництво, що також стало фактором зниження обсягів.

Через зростання курсу валют та інфляцію вартість будівництва зросла, а купівельна спроможність населення зменшилася.

Як розповіли самі забудовники, попит на новобудови у 2022 році склав лише 30% від довоєнних обсягів у західних областях, а у Києві становив 10–20% від довоєнних обсягів. На вторинному ринку спостерігаються схожі тенденції. Кількість транзакцій становила лише третину від довоєнної.

Динаміка цін на продаж та оренду житла суттєво відрізняється та залежить від конкретного регіону. У більшості західних і північно-західних регіонів України, а також в областях з великим потоком внутрішньо переміщених осіб (Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська), ціни на квартири усіх класів зростали або залишалися на приблизно минулорічному рівні.

Динаміка середніх цін (в доларах США) на оренду та купівлю квартир по областях, грудень 2022-го до грудня 2021 року. Джерела: ЛУН, Державна служба статистики, аналіз EY

Будівельного буму наразі в Україні не очується. Скоріш за все у 2023 році забудовники будуть займатися проектами, які знаходяться на завершальній стадії. У разі продовження затримки існуючого будівництва та відкладення нових проєктів у середньостроковій перспективі на ринку виникне дефіцит пропозиції житлових площ.

У виданні зазначаюь, що попит поступово відновиться після повного завершення війни та стабілізації економіки. Внутрішньо переміщені особи, які залишаться на своїх теперішніх місцях проживання, також, вірогідно, розглянуть можливість придбати власне житло. У довгостроковій перспективі відновлення попиту залежатиме від темпів макроекономічної стабілізації після війни.

За даними порталу нерухомості "ЛУН", кількість операцій з нерухомістю за рік скоротилась втроє, а кількість завершених будівництв зменшилась у 2 рази. Всього забудовники у 2022 почали будівництво 68 000 нових квартир.