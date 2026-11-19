Когда страны договариваются о свободной торговле, они охотно подсчитывают будущие продажи, но гораздо реже говорят о цене, которую придётся заплатить за открытие собственного рынка для конкурентов. Украина подписала такое соглашение с Турцией за три недели до полномасштабного вторжения, а запустила уже тогда, когда отечественный бизнес израсходовал значительную часть запаса прочности и столкнулся с новыми вызовами военной экономики. Пока одни украинские предприятия получают первые таможенные льготы, другим предстоит готовиться к усилению конкуренции. Dilo объясняет, почему соглашение, призванное принести выгоду обеим странам, может иметь совершенно разные последствия для украинских предприятий.

Зачем Украине открывать торговлю с Турцией

Подписанное в 2022 году соглашение прошло долгий путь до практического применения: Верховная Рада ратифицировала его в июле 2026-го, а в октябре документ вступил в силу. Само открытие рынков рассчитано на несколько лет: с января 2027-го страны начнут снижать ввозные пошлины по согласованным графикам, постепенно расширяя льготы для различных товаров, а для части продукции этот процесс продлится до 2032 года. Таким образом, предприятия получили удобный и понятный календарь изменений, по которому уже могут планировать закупки, производство и будущие продажи.

Условия поэтапного открытия украинского рынка для турецких товаров. Источник: КМУ, Государственная таможенная служба. Инфографика: Dilo.

В целом экономический замысел этого соглашения заключается в том, чтобы сократить расходы компаний на международную торговлю. Например, когда турецкая компания покупает украинский товар, при ввозе в свою страну она уплачивает пошлину, которая прибавляется к стоимости закупки. Со снижением этого платежа украинская продукция становится выгоднее для турецкого покупателя, а производители получают больше возможностей для продаж и совместных проектов. По такому же принципу будут сокращаться таможенные расходы на отдельные турецкие поставки в Украину, поэтому доступ к новым покупателям будет сопровождаться усилением конкуренции на внутреннем рынке.

Стоит отметить, что и до запуска соглашения страны активно торговали: по данным Минэкономики, в 2025 году стоимость взаимных поставок составила $7,9 млрд, из которых $2,7 млрд приходилось на украинский экспорт. Теперь страны стремятся увеличить годовой товарооборот до $10 млрд, рассчитывая, что новые торговые условия оживят продажи в обоих направлениях. Цифры звучат оптимистично, однако для Украины принципиальным будет то, за счёт чьих поставок станет расти торговля. Увеличение украинского экспорта принесёт новые заказы отечественным предприятиям, тогда как рост импорта готовой турецкой продукции усилит борьбу за украинского покупателя.

Почему соглашение уже действует, а основные тарифные изменения ещё впереди

На практике соглашение меняет два вида таможенных платежей. Первый касается украинских экспортёров: за вывоз определённых товаров в Турцию компании ранее платили пошлину украинскому государству, а после октябрьских изменений при соблюдении предусмотренных условий эти средства остаются в их распоряжении. Второй платёж возникает при ввозе товара в страну покупателя. Именно снижение такой пошлины по графикам, которые начнут применяться с января 2027 года, будет постепенно сокращать расходы импортёров обеих стран.

Однако реальная экономия будет зависеть от того, какой именно товар пересекает границу. Каждая категория продукции имеет свой код в таможенной декларации, по которому определяют ставку пошлины и условия её снижения. Для отдельных товаров будет важен также объём доступной тарифной квоты, поскольку льготные условия распространяются на установленное количество продукции. Поэтому даже похожие внешне товары могут оформляться по разным ставкам, а предприятиям придётся учитывать это при расчёте стоимости поставок.

Наряду с товарным кодом таможня будет проверять происхождение продукции, поскольку право на льготу предусмотрено для товаров, соответствующих правилам соглашения. Например, через турецкие склады проходят и товары, произведённые в других странах, поэтому для применения сниженной ставки решающее значение будут иметь документы о происхождении и соблюдение соответствующих требований к производству или переработке.

Как экономия на пошлинах меняет конкуренцию

Представим украинского импортёра, который закупает в Турции партию хлопковых футболок таможенной стоимостью 1000 евро. При обычной ставке 12% он должен был бы заплатить 120 евро пошлины, однако с января 2027 года ставка для этого товарного кода снизится до 10%, а платёж составит уже 100 евро. На первый взгляд, экономия скромная — всего 20 евро на партии, но это начало постепенного снижения: ежегодно ставка будет уменьшаться вплоть до полной отмены пошлины в 2032 году.

Теперь самое интересное — кому достанется эта экономия. Импортёр сам будет решать, оставить сэкономленные деньги в своей прибыли или использовать их, чтобы предложить покупателям более выгодную цену. Вместе с тем цена в магазине будет зависеть и от других расходов, ведь доставка, НДС, аренда и наценка продавца сохраняются. К тому же 20 евро экономии приходятся на всю партию, а значит, в пересчёте на одну футболку выгода будет значительно меньше.

А теперь поставим рядом украинскую швейную фабрику, которая производит аналогичную продукцию. Для неё постепенное снижение пошлины будет означать, что турецкому конкуренту станет дешевле выходить на украинский рынок, тогда как сама фабрика продолжит тратить средства на электроэнергию, зарплаты и производство. В то же время предприятие, которое закупает в Турции ткани или оборудование, сможет экономить при условии распространения на эти товары тарифных льгот. Таким образом, одно и то же соглашение способно снижать себестоимость продукции для одних компаний и усиливать ценовое давление на другие.

Изменения почувствует и государственный бюджет, ведь при одинаковых объёмах импорта более низкие ставки означают меньшие поступления от пошлин. Вместе с тем рост продаж будет увеличивать поступления от других налогов, поэтому фактический результат станет зависеть от того, насколько активнее будут торговать предприятия и какой объём дополнительных операций принесёт открытие рынков.

Тем временем украинские промышленники уже бьют тревогу, призывая государство позаботиться о защите внутреннего рынка. Так, в октябре 2026 года по обращению шести украинских производителей цемента Межведомственная комиссия по международной торговле начала пересмотр антидемпинговых мер в отношении турецкого цемента, продлив их действие на время пересмотра. В то же время украинские предприятия трубной промышленности добиваются введения защитных пошлин: по оценке "Укрметаллургпрома", импорт турецких труб с 2021 года вырос втрое. О рисках для лёгкой промышленности заявил и "Укрлегпром", призвав правительство создать отдельную комиссию для мониторинга последствий соглашения. Таким образом, к основному этапу снижения пошлин Украина подходит с целым комплексом проблем в промышленности, часть предприятий которой уже сегодня борется за сохранение своей доли внутреннего рынка.

При таких обстоятельствах особое экономическое значение приобретает переходный период, в течение которого украинские предприятия должны успеть модернизировать производство и укрепить свои позиции на рынке. Однако календарь снижения пошлин уже утверждён, а модернизация требует инвестиций, которые бизнесу ещё предстоит привлечь в условиях войны. Если Украина проиграет эту гонку, запланированное "оживление" международной торговли рискует обернуться сокращением собственного производства. И тогда за успехами торговой статистики будет стоять гораздо более дорогостоящий для экономики результат — потеря рабочих мест и производственного потенциала.