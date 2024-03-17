За первые два месяца 2024 года ВВП Украины вырос на 3,6%

По итогам января и февраля 2024 года рост внутреннего валового продукта составляет 3,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Такому росту способствовали несколько факторов, в частности, это инвестиционный спрос, благоприятные погодные условия, стимулировавшие строительные работы, а также рост экспорта сельскохозяйственной продукции.

Важную роль сыграла эффективная работа украинского морского коридора, расширение производственных мощностей в сфере добычи полезных ископаемых, а также стабильность в энергетической отрасли.

По ее словам, Министерство учитывает эти положительные в ключевых секторах экономики и ожидает дальнейшего стабильного роста ВВП.

Заметим, что в январе 2024 года Минэкономики оценивало рост ВВП на уровне 3,5% [±1%] по сравнению с январем 2023 года.

Тогда на положительную динамику повлияет растущий инвестиционный спрос; снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы, а также работа Украинского морского коридора.

Прогнозы по ВВП Украины на 2024 год

Прогнозы Министерства экономики на 2024 год предполагают рост ВВП 4,6%. Инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырастут на 29,6%, что станет наиболее значимым вкладом в общий рост ВВП.

В начале января-2024 Всемирный банк также дал свой проныр по ВВП Украины. Согласно отчету банка, перспективы Украины остаются неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% – в 2025 году. Ожидается, что активные военные действия будут продолжаться в 2024 году, при этом базовые и разовые факторы, включая урожай сельскохозяйственных культур, приведут к ослаблению.

Нацбанк Украины в Инфляционном отчете предполагал, что в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Этому будет способствовать не только адаптивность украинского бизнеса, но и сохранение бюджетной поддержки.

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