За перші два місяці 2024 року ВВП України зріс на 3,6%

За підсумками січня та лютого 2024 року зростання внутрішнього валового продукту становить 3,6% порівняно з тим же періодом попереднього року.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Такому росту сприяли кілька факторів, зокрема, це інвестиційний попит, сприятливі погодні умови, які стимулювали будівельні роботи, а також - зростання експорту сільськогосподарської продукції.

Важливу роль відіграла ефективна робота українського морського коридору, розширення виробничих потужностей у сфері видобутку корисних копалин, а також стабільність в енергетичній галузі.

За її словами, Міністерство враховує ці позитивні у ключових секторах економіки і очікує подальшого стабільного зростання ВВП.

Зауважимо, що у січні 2024 року Мінекономіки оцінювало зростання ВВП на рівні 3,5% [±1%] порівняно з січнем 2023 року.

Тоді на позитивну динаміку вплину зростаючий інвестиційний попит; зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону, а також - робота Українського морського коридору.

Прогнози щодо ВВП України на 2024 рік

Прогнози Міністерства економіки на 2024 рік передбачають зростання ВВП на 4,6%. Інвестиції у 2024 році порівняно із 2023 роком зростуть на 29,6%, що стане найбільш значимим внеском у загальне зростання ВВП.

На початку січня-2024 Світовий банк також дав свій проноз щодо ВВП України. Згідно зі звітом банку, перспективи України залишаються невизначеними. Прогнозується, що зростання складе 3,2% у 2024 році і 6,5% у 2025 році. Очікується, що активні воєнні дії триватимуть протягом 2024 року, при цьому базові та одноразові фактори, включаючи врожай сільськогосподарських культур, призведуть до ослаблення.

Нацбанк України у Інфляційному звіті передбачав, що у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%. Цьому буде сприяти не лише адаптивність українського бізнесу, але й збереження бюджетної підтримки.

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