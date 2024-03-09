Зростання ВВП України у 2024 році сповільниться до 3,9%, - прогноз S&P

Економічне зростання України продовжиться у 2024 році завдяки розширенню внутрішнього попиту та подальшому відновленню морського експорту. Проте, разом з тим, воно знизиться до 3,9% із приблизно 5,5% у 2023 році через ефект високої бази, що створений сильним сільськогосподарським сезоном, що відбувся.

Такий прогноз дало міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings, передає "Інтерфакс-Україна"

"За відсутності значної ескалації війни ми прогнозуємо, що економіка України зросте в середньому приблизно на 4-5% у середньостроковій перспективі, але відновлення до довоєнного рівня є малоймовірним у доступному для огляду майбутньому", - наголошується в релізі агентства.

За оцінками S&P, середньорічна інфляція цьогоріч знизиться приблизно до 7% з 12,8% торік, однак вона посилиться в другій половині 2024 року на тлі ослаблення ефекту бази, відновлення внутрішнього попиту та помірного зниження курсу валюти.

Агентство очікує, що курс гривні на кінець 2024 року знизиться до 41,02 грн/$1, а на кінець 2025 - до 43,89/$1.

Війна з Росією формує макроекономічні перспективи України

S&P наголошує, що розвиток війни з Росією продовжує формувати макроекономічні перспективи України. Неясно, як може розвиватися війна, але у агентстві вважають, що військовий глухий кут без будь-яких серйозних змін на лінії фронту залишається найвірогіднішим сценарієм, оскільки обидві сторони миряться із затяжною війною. Перспективи будь-якого мирного плану, досягнутого шляхом переговорів, здаються малоймовірними. У результаті експерти припускають, що активна фаза війни триватиме до кінця цього року, а, найімовірніше, і далі.

Агентство нагадує, що російські війська окупували близько 15% території України, на які припадає приблизно 8-9% її довоєнного ВВП, 14% промислового і 10% сільськогосподарського виробництва. Майже третина населення України була переміщена, а близько 15% покинули країну і тепер є біженцями, які проживають переважно в ЄС.

Проте, згідно з базовим сценарієм S&P, уряд України та НБУ збережуть свій адміністративний потенціал навіть перед лицем серйозних військових атак.

З огляду на істотну шкоду фізичному і людському капіталу, середньострокові економічні перспективи України схильні до високого ступеня невизначеності, зазначає агентство. На думку експертів, ключовими факторами, що визначають перспективи відновлення країни, є розвиток війни, повоєнна демографічна ситуація і профіль ринку праці, а також ефективність зусиль з відновлення і тривала міжнародна підтримка.

S&P відзначає високий ступінь невизначеності щодо масштабів, результату та наслідків російсько-української війни. На його думку, незалежно від тривалості військових дій, пов'язані з ними ризики, ймовірно, збережуться протягом деякого часу.

Прогнози щодо ВВП України на 2024 рік

Прогнози Міністерства економіки на 2024 рік передбачають зростання ВВП на 4,6%. Інвестиції у 2024 році порівняно із 2023 роком зростуть на 29,6%, що стане найбільш значимим внеском у загальне зростання ВВП.

На початку січня-2024 Світовий банк також дав свій прогноз щодо ВВП України. Згідно зі звітом банку, перспективи України залишаються невизначеними. Прогнозується, що зростання складе 3,2% у 2024 році і 6,5% у 2025 році. Очікується, що активні воєнні дії триватимуть протягом 2024 року, при цьому базові та одноразові фактори, включаючи врожай сільськогосподарських культур, призведуть до ослаблення.

Своєю чергою Нацбанк України у Інфляційному звіті передбачав, що у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%. Цьому буде сприяти не лише адаптивність українського бізнесу, але й збереження бюджетної підтримки.

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