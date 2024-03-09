Рост ВВП Украины в 2024 году замедлится до 3,9%, - прогноз S&P

Экономический рост Украины продолжится в 2024 году, благодаря расширению внутреннего спроса и последующему восстановлению морского экспорта. Однако, вместе с тем, он снизится до 3,9% с примерно 5,5% в 2023 году из-за эффекта высокой базы, созданного сильным сельскохозяйственным сезоном.

Такой прогноз дало международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, передает "Интерфакс-Украина".

"При отсутствии значительной эскалации войны мы прогнозируем, что экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4-5% в среднесрочной перспективе, но восстановление до довоенного уровня маловероятно в обозримом будущем", - отмечается в релизе агентства.

По оценкам S&P, среднегодовая инфляция снизится примерно до 7% с 12,8% в прошлом году, однако она усилится во второй половине 2024 года на фоне ослабления эффекта базы, восстановления внутреннего спроса и умеренного снижения курса валюты.

Агентство ожидает, что курс гривны к концу 2024 года снизится до 41,02 грн/$1, а к концу 2025 - до 43,89/$1.

Война с Россией формирует макроэкономические перспективы Украины

S&P отмечает, что развитие войны с Россией продолжает формировать макроэкономические перспективы Украины. Неясно, как может развиваться война, но в агентстве считают, что военный тупик без каких-либо серьезных изменений на линии фронта остается наиболее вероятным сценарием, поскольку обе стороны мирятся с затяжной войной. Перспективы любого мирного плана, достигнутого путём переговоров, кажутся маловероятными. В результате эксперты предполагают, что активная фаза войны будет продолжаться до конца этого года, а, вероятнее всего, и дальше.

Агентство напоминает, что российские войска оккупировали около 15% территории Украины, на которые приходится около 8-9% ее довоенного ВВП, 14% промышленного и 10% сельскохозяйственного производства. Почти треть населения Украины была перемещена, а около 15% покинули страну и теперь являются беженцами, проживающими преимущественно в ЕС.

Однако, согласно базовому сценарию S&P, правительство Украины и НБУ сохранят свой административный потенциал даже перед лицом серьезных военных атак.

Учитывая существенный вред физическому и человеческому капиталу, среднесрочные экономические перспективы Украины подвержены высокой степени неопределенности, отмечает агентство. По мнению экспертов, ключевыми факторами, определяющими перспективы восстановления страны, является развитие войны, послевоенная демографическая ситуация и профиль рынка труда, а также эффективность усилий по восстановлению и продолжающаяся международная поддержка.

S&P отмечает высокую степень неопределенности по масштабам, результату и последствиям российско-украинской войны. По его мнению, вне зависимости от продолжительности военных действий, связанные с ними риски, вероятно, сохранятся в течение некоторого времени.

Прогнозы по ВВП Украины на 2024 год

Прогнозы Министерства экономики на 2024 год предполагают рост ВВП на 4,6%. Инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырастут на 29,6%, что станет наиболее значимым вкладом в общий рост ВВП.

В начале января-2024 Всемирный банк также дал свой прогноз по ВВП Украины. Согласно отчету банка, перспективы Украины остаются неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% – в 2025 году. Ожидается, что активные военные действия будут продолжаться в 2024 году, при этом базовые и разовые факторы, включая урожай сельскохозяйственных культур, приведут к ослаблению.

В свою очередь Нацбанк Украины в Инфляционном отчете предполагал, что в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Этому будет способствовать не только адаптивность украинского бизнеса, но и сохранение бюджетной поддержки.

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