ГИАГ отменила разрешение на строительство жилых комплексов на территории НАУ в Киеве

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины аннулировала разрешение на выполнение строительных работ на территории Национального авиационного университета в Киеве.

Об этом сообщила и. о. ректора НАУ Ксения Семенова.

Она отметила, что перед отменой разрешения соответствующее решение принял Наблюдательный совет НАУ.

"Разрешение в 2021 году выдала ГАСИ в последний день своего существования, как и многие другие сомнительные разрешения", - говорится в сообщении Семеновой.

И. о. ректора рассказала, что в октябре 2021 года ГИАГ зафиксировала многочисленные нарушения в этом разрешении.

"Этот проект противоречил строительным нормам и, самое главное, никакой выгоды для государства и университета, никакой социальной инфраструктуры там не значилось", – сообщила она.

Изображение: И. о. ректора НАУ Ксения Семенова/Facebook



Изображение: И. о. ректора НАУ Ксения Семенова/Facebook

А 19 июля 2022 года суд принял к рассмотрению исковое заявление ГИАГ о признании противоправными и отмене градостроительных условий от 29.04.2014, предшествовавших выдаче разрешения на строительство новых 14 жилых комплексов на территории НАУ. Дело еще не было передано в КОАС после ликвидации ОАСК.

"И да, НАУ будет продолжать отстаивать свои интересы. Земля – исчерпывающий ресурс. Его нужно использовать для развития университета. Есть ли очередные ЖК развитием университета? Нет, не есть", - подытожила Семенова.

Что известно о строительстве

14 сентября 2021 года ГАСИ выдала разрешение на строительство многоквартирных домов на земельном участке, который занимает НАУ. Согласно документации в электронной системе в сфере строительства, речь шла о жилом комплексе из 14 девятиэтажных домов на 1659 квартир, информирует Liga.net.

Площадь земельного участка, на котором расположен студенческий городок НАУ, составляет 38,2 га (данные Земельного кадастра). Заказчиком строительства многоквартирных домов выступает НАУ как пользователь земельного участка. Ректор с 2021 года – Максим Луцкий, бывший народный депутат от Партии регионов. Луцкий работал в НАУ при ректорстве Николая Кулика – в 2008-2015 годах. В это время и началась застройка территории университета, с которой связан и Луцкий, заявлял изданию Бабель Василий Исаенко (ректор НАУ 2016-2020 годов).

Генподрядчиком нового строительства на территории НАУ была компания "Атмосфера Инжиниринг Системз". До апреля 2020 года одним из владельцев был Евгений Петрощук, который с конца 2019-го по май 2021 был советником главы Укравтодора Александра Кубракова.

Служба Луцкого в ВСУ и назначение Семеновой и. о. ректора

Напомним, в июле 2023 года министр образования Оксен Лисовой объявил выговор ректору НАУ Максиму Луцкому. Основание – нарушение законодательства по образованию и требованиям контракта. Тогда отмечалось, что повторное нарушение может привести к освобождению от должности.

После этого Луцкий заявил, что идет служить в Вооруженные Силы Украины и планирует проходить службу по противовоздушной обороне (ПВО).

В НАУ отреагировали на сообщение об объявлении выговора ректору Максиму Луцкому. В ЗВО заявили, что соответствующий приказ образовательного ведомства будет обжалован в суде.

10 апреля 2024 года депутат Киевсовета Ксения Семенова была назначена исполняющей обязанности ректором Национального авиационного университета. Она стала первой женщиной, возглавившей этот университет.

Согласно приказу МОН, Семенова будет оставаться в должности до назначения руководителя в соответствии с законодательством, но не позднее чем до 9 октября 2024 года.