ДІАМ скасувала дозвіл на будівництво житлових комплексів на території НАУ в Києві

Державна інспекція архітектури та містобудування України анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт на території Національного авіаційного університету в Києві.

Про це повідомила в. о. ректора НАУ Ксенія Семенова.

Вона зазначила, що перед скасуванням дозволу відповідне рішення прийняла Наглядова рада НАУ.

"Дозвіл в 2021 видала ДАБІ в останній день свого існування, як і багато інших сумнівних дозволів", - йдеться в повідомленні Семенової.

В. о. ректора розповіла, що у жовтні 2021 року ДІАМ зафіксувала численні порушення в цьому дозволі.

"Цей проєкт суперечив будівельним нормам і, найголовніше, жодної вигоди для держави і університету, жодної соціальної інфраструктури там не значилось", - повідомила вона.

Зображення: В. о. ректора НАУ Ксенія Семенова / Facebook



Зображення: В. о. ректора НАУ Ксенія Семенова / Facebook

А 19 липня 2022 року суд прийняв до розгляду позовну заяву ДІАМ щодо визнання протиправними та скасування містобудівних умов від 29.04.2014 року, які передували видачі дозволу на будівництво нових 14 житлових комплексів на території НАУ. Справу ще не передали в КОАС після ліквідації ОАСКу.

"І так, НАУ буде продовжувати відстоювати свої інтереси. Земля - вичерпний ресурс. Його треба використовувати для розвитку університету. Чи є чергові ЖК розвитком університету? Ні, не є", - підсумувала Семенова.

Що відомо про будівництво

14 вересня 2021 року ДАБІ видала дозвіл на будівництво багатоквартирних будинків на земельній ділянці, яку займає НАУ. Згідно з документацією в електронній системі у сфері будівництва, йшлося про житловий комплекс з 14 дев'ятиповерхових будинків на 1659 квартир, інформує Liga.net.

Площа земельної ділянки, на якій розташоване студентське містечко НАУ, становить 38,2 га (дані Земельного кадастру). Замовником будівництва багатоквартирних будинків виступає НАУ як користувач земельної ділянки. Ректор з 2021 року – Максим Луцький, колишній народний депутат від Партії регіонів. Луцький працював у НАУ за часів ректорства Миколи Кулика – у 2008-2015 роках. У цей час і розпочалася забудова території університету, з якою пов'язаний і Луцький, заявляв виданню "Бабель" Василь Ісаєнко (ректор НАУ 2016-2020 років).

Генпідрядником нового будівництва на території НАУ була компанія "Атмосфера Інжиніринг Системз". До квітня 2020 року одним з власників був Євген Петрощук, який з кінця 2019-го до травня 2021 року був радником голови Укравтодору Олександра Кубракова.

Служба Луцького в ЗСУ і призначення Семенової в. о. ректора

Нагадаємо, у липні 2023 року міністр освіти Оксен Лісовий оголосив догану ректору НАУ Максиму Луцькому. Підстава – порушення законодавства про освіту та вимог контракту. Тоді наголошувалось, що повторне порушення може призвести до звільнення з посади.

Після цього Луцький заявив, що йде служити у Збройні Сили України і планує проходити службу у протиповітряній обороні (ППО).

У НАУ відреагували на повідомлення про оголошення догани ректору Максиму Луцькому. У ЗВО заявили, що відповідний наказ освітнього відомства буде оскаржено в суді.

10 квітня 2024 року депутатку Київради Ксенію Семенову призначили виконувачкою обов'язків ректорки Національного авіаційного університету. Вона стала першою жінкою, яка очолить цей університет.

Згідно з наказом МОН, Семенова залишатиметься на посаді до призначення керівника відповідно до законодавства, але не пізніше ніж до 9 жовтня 2024 року.