Украинское образование на развилке: или инвестиции сейчас, или отток кадров навсегда, — Анатолий Мельниченко, НТУУ "КПИ"

Национальный Технический университет КПИ имени Игоря Сикорского активно сотрудничает с украинским и даже глобальным бизнесом в развитии научных и образовательных проектов. Но, хотя его опыт и богаче других вузов, нынешние условия, состояние и перспективы такого сотрудничества можно было бы улучшить, считает ректор НТУУ КПИ имени Игоря Сикорского Анатолий Мельниченко. В интервью Delo.ua он рассказал о главных проблемах, мешающих совместным проектам бизнеса и академического учреждения, о конкурентности украинского образования, почему студенты едут за границу и о том, что нужно срочно изменить в системе государственных вузов.

О сотрудничестве с корпоративным сектором, о лабораториях, дуальном образовании и научных парках

Главным заказчиком и источником финансирования работы вуза остается государство. Но еще с девяностых годов КПИ сотрудничает с бизнесом, в том числе транснациональным в научных и учебных проектах. В каком состоянии это сейчас сотрудничество сейчас?

— В последние годы существенно оживилась – с большим, средним и даже малым бизнесом. Это связано прежде всего с дефицитом высококвалифицированных кадров, который ощущается уже как минимум лет пять. Бизнес вынужден поворачивать лицом в университеты, понимая, что квалифицированные кадры – один из ключевых элементов их функционирования. Мы взаимодействуем с бизнес-структурами в разных форматах. В этом контексте я делю бизнес на две категории: одни безапелляционно считают, что университет просто должен предоставлять предприятиям подготовленные кадры без каких-либо обязательств или сотрудничества, а другие понимают, что для качественной подготовки специалистов и пополнения квалифицированными кадрами необходимо тесное взаимодействие с университетами.

Есть бизнес, который приходит к нам с инициативами и идеями – это очень ценная когорта новой волны предпринимателей. Мы также стараемся взаимодействовать с предприятиями, занимающими лидерские позиции в своих отраслях, чтобы не терять динамику развития специальностей и оставаться на переднем крае высшего технического образования.

Ваши коллеги говорили, что одним из самых распространенных вариантов сотрудничества с бизнесом является финансирование лабораторий, что из-за бюрократических преград это один из самых удобных форматов.

— Мы не ограничиваемся лабораториями. Действительно, количество лабораторий, профинансированных бизнесом, у нас растет. Сейчас в университете более 60 центров и лабораторий несколько готовятся к открытию в новом учебном году. Например, компания Ajax Systems в последнее время, в дополнение к предварительно открытым, оборудовала несколько лабораторий в КПИ – на факультете электроники, в Институте телекоммуникационных систем, на приборостроительном факультете. Melexis, одна из мировых компаний-производителей автомобильных сенсоров, оборудовала лаборатории с измерительной и вычислительной техникой на нескольких факультетах. Эта компания ежегодно платит отобранным студентам факультета электроники персональные стипендии в размере 10 тыс. грн.

Также персональные стипендии оплачиваются НАЭК "Энергоатом" 1 тыс. грн дополнительно к основной стипендии. Компания Huawei в последнее время оборудовала лабораторию возобновляемых источников энергии на факультете электроэнерготехники и автоматики. На базе КПИ также создана академия Huawei, и она была несколько лет назад признана лучшей из подобных проектов, существующих в других вузах. Эта компания тоже платит персональные стипендии в размере 10 тыс. грн. С Первым Украинским Международным Банком мы начали в этом году подготовку по образовательной программе Страховая и финансовая математика.

Но это далеко не все. Мы продвигаем дуальное образование, когда не менее 25% образовательного процесса осуществляется на предприятии. При реализации этой формы получения высшего образования бизнес берет на себя ответственность за практико-ориентированные дисциплины, обеспечивает наставников, предоставляет рабочее место студентам. Это распространено в основном на магистерских программах, но есть и на бакалаврских.

Для бизнеса – это инвестиция в конкретных людей, для нас это возможность предоставлять образование, соответствующее современному развитию промышленности, а не по устаревшим учебникам. Сейчас у КПИ около 80 договоров о дуальном образовании. Среди компаний – Samsung, ДТЭК, Прогрестех-Украина, Ajax Systems, Мелексис-Украина, Энергоатом, Huawei, Антонов, Киевгума, Парашар Индастриз и другие.

Кроме того, у нас работают три научных парка — это форма совместной деятельности, где бизнес и ученые создают стартапы, коммерциализируют результаты научных исследований и защищают интеллектуальную собственность.

Один из них, Научный парк аддитивных технологий Sikorsky Challenge, занимается новейшими разработками для медицинской отрасли, например, 3D-печати для протезирования. "Финкорд-Политех" и Научный парк "Киевская политехника" – проекты в сфере связи, космической отрасли, энергетики и других.

Конечно же, есть и просто спонсорская помощь. Недавно компания Boeing-Украина предоставила механико-машиностроительному институту КПИ 100 компьютеров, Huawei помог построить мощную гигабитную wi-fi сеть в кампусе. ПриватБанк, ПУМБ, Креди Агриколь и Сенс Банк также оказывали помощь в решении проблем приобретения энергетического оборудования или восстановления инфраструктуры.

О том, что мешает бизнесу работать с КПИ

Любая высшая государственная форма собственности должна согласовывать с Фондом госимущества арендные вопросы, закупки и прочее. Насколько это усложняет работу по бизнес-коммьюнити?

— Это немного усложняет взаимодействие. Но не это главная проблема. Мы, в очах компаний стереотипно еще смотримся как государственная, несколько забюрократизированная структура со своим документооборотом, условиями по соблюдению требований учебных планов. Поэтому некоторым компаниям легче создать собственные курсы под формирование конкретной компетентности, чтобы быстрее заполнять собственные вакансии. Они иногда не готовы ждать, пока мы проведем все по необходимым процедурам (например, общественное обсуждение изменений в образовательную программу).

В то же время мы в последнее время стали существенно более гибкими и мобильными, идем на встречу партнерам. Хотя нужно учитывать, что задача университета, в отличие от корпоративных курсов, это формирование универсального квалифицированного специалиста с высоким уровнем фундаментальной подготовки.

Значит бизнесу сложно с вами. А вам с бизнесом?

— Я бы не сказал, что бизнесу с нами сложно. Зачастую это зависит от величины компаний или специфики их деятельности. Например, есть частные компании, в которых бюрократические процедуры еще более громоздки, чем в государственных структурах. Для нас сотрудничество с бизнесом – это преимущественно плюсы. Но есть и проблемные вопросы. Бизнес строит лаборатории, финансирует некоторые проекты – это. Но не все компании совместно реализуя исследовательские проекты, готовы идти на то, чтобы права на интеллектуальную собственность сохранялись за авторским коллективом. А за рубежом нормальная практика – когда создавший продукт ученый и университет сохраняют права интеллектуальной собственности, продают лицензии и получают роялти от коммерциализации.

Второй аспект – активность бизнеса по участию в R&D значительно ниже, чем в подготовке кадров. А когда речь идет о фундаментальных исследованиях, то бизнес в этом почти не заинтересован. Считается, что это дело государства, ведь быстрых результатов, которые можно коммерциализировать, в отличие от прикладных исследований, бизнес не получит.

Государство пытается финансировать фундаментальные исследования через Национальный фонд исследований, но объемы несоразмерны с зарубежными. В свою очередь из-за острого недофинансирования фундаментальной науки у нас "буксуют" в результате и прикладные разработки. Ведь прикладная наука должна опираться на фундаментальную. Не будет прорывов в фундаментальной науке, так и не стоит ждать прорывов в прикладных разработках, в том числе и в сфере обороноспособности.

О конкурентоспособности украинского образования

Еще до 2022 года украинские абитуриенты протоптали дорожку в вузы стран Евросоюза. После широкомасштабного вторжения за границей оказались миллионы наших сограждан и обучение в европейских университетах теперь не удивительно. Есть ли еще шансы в украинских университетах выиграть конкуренцию с польскими, немецкими и другими вузами?

— Я убежден, что украинские вузы могут конкурировать даже с имеющейся материальной базой и инфраструктурой. КПИ выгодно отличается по многим направлениям подготовки даже по сравнению с европейскими университетами. В общем, высшее образование в Украине не так плохо, как некоторые думают или пытаются так это представлять.

Во-первых, наши студенты ездят по программам академической мобильности в европейские университеты, и их уровень подготовки не вызывает замечаний. Они успешно сдают сессии, получают высокие оценки, а иностранные вузы хотят даже оставить их у себя.

Во-вторых, наши выпускники бакалавриата поступают без проблем на магистратуру в Польшу, Германию, Францию, Нидерланды.

В-третьих, на международных соревнованиях, например, по кибербезопасности, команда КПИ несколько лет назад выиграла первое место среди 12 тысяч команд, обойдя даже США. Недавно в Японии мы тоже стали призерами. В прикладной механике, химических технологиях наши студенты не отстают. Это дает основания говорить, что у нас еще неплохой образовательный потенциал.

Но диплом европейского университета дает больше возможностей для работы, не правда ли?

— Это не совсем так. Инженеры с украинскими дипломами успешно работают за границей после подтверждения диплома, которое часто осуществляется достаточно просто: компании посылают нам запросы о факте обучения и выдаче диплома, а мы их подтверждаем (или нет). Даже наши юристы за границей находят работу, хотя это сложнее из-за отличий законодательства.

Вопрос безопасности подталкивает родителей отправлять по возможности детей на обучение в Европу. Я понимаю это. К сожалению, из-за того, что количество студентов уменьшается, Украина рискует потерять научные школы, которые являются основой конкурентоспособности государства. Пока преемственность научных школ сохраняется, мы сможем держать определенный уровень.

Так что война – главная проблема высшего образования на сегодняшний день?

— Главная, но не единственная. Студентов становится меньше не только из-за фактора войны, но и из-за углубления демографического кризиса. Это одна из причин того, почему имеем в Украине объединение университетов, которое уже происходит. Также есть проблема нехватки финансирования.

Во-вторых, есть проблема со средним образованием, в частности, с нехваткой учителей. Педагогические вузы имеют низкий конкурс на специальности, например математика, физика, химия, биология. Учителя не идут в школы из-за неконкурентных зарплат. Некоторые школы не набирают первые классы за неимением учеников, а некоторые переходят в статус лицеев. Есть сильные лицеи, такие как политехнические, где уровень подготовки высок, и учащиеся принимают участие в международных олимпиадах. Но есть и такое, когда после окончания школы дети приходят с существенными пробелами в знаниях математики, физики, химии, и нам приходится их подтягивать адаптационными курсами. Из-за этого также формируется дефицит и многие отрасли промышленности. К примеру, стране нужны тысячи химических инженеров, но в этом году на НМТ по химии зарегистрировалось очень мало абитуриентов. Не все они поступят на химические или химико-технологические факультеты – часть уйдет на медицину.

Следовательно, государство должно быть заинтересовано в развитии инженерных специальностей, но системных шагов не хватает, потому что должны быть радикальные меры. Мы все еще имеем возможность выстоять и победить в конкурентной борьбе, но образование требует комплексного и приоритетного внимания как со стороны государства, так и со стороны бизнеса прямо сейчас, потому что времени у нас мало.