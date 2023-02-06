В 2023 году абитуриенты снова будут сдавать НМТ, вместо ВНО — законопроект

Верховная Рада 6 февраля одобрила в первом чтении с сокращением срока подготовки ко второму чтению законопроект №8228-1 о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании в 2023 году.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Документ предусматривает, что прием в учреждения профессионального высшего образования и высшего образования на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра в 2023 году будет проходить так же, как в 2022 году. То есть абитуриенты, вместо внешнего независимого оценивания (ВНО), будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).

Кроме того, законопроект предусматривает освобождение от прохождения государственной итоговой аттестации (ГНА) соискателей образования, завершающих получение полного общего среднего образования в 2022/2023 учебном году.

Законопроектом предусмотрено дополнение к законам Украины "О полном общем среднем образовании", "О профессиональном высшем образовании" и "О высшем образовании".

Ранее Министерство образования и науки Украины подготовило соответствующий приказ, которым ведомство отменит ГНА.

Напомним, в 2022 году требования к абитуриентам также смягчали. Так, Министерство здравоохранения решило отменить повышенные требования к минимальному значению количества баллов для зачисления в медицинские вузы. Более того, порог, который необходимо преодолеть, чтобы поступить в медвуз, снизили до 100 баллов.