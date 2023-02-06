У 2023 році абітурієнти знову будуть складати НМТ, замість ЗНО — законопроєкт

Верховна Рада 6 лютого схвалила в першому читанні зі скороченням терміну підготовки до другого читання законопроект №8228-1 про державну підсумкову атестацію та вступну кампанію в 2023 році.

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Документ передбачає, що прийом до закладів фахової передвищої освіти та вищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра у 2023 році буде відбуватися так само, як у 2022 році. Тобто абітурієнти, замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), будуть складати національний мультипредметний тест (НМТ).

Крім того, законопроєкт передбачає звільнення від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

Законопроектом передбачено доповнення до законів України "Про повну загальну середню освіту", "Про фахову передвищу освіту" та "Про вищу освіту".

Раніше Міністерство освіти і науки України підготувало відповідний наказ, яким відомство скасує ДПА.

Нагадаємо у 2022 році вимоги до абітурієнтів також пом'якшували. Так, Міністерство охорони здоров'я вирішило скасувати підвищені вимоги до мінімального значення кількості балів для зарахування до медичних вишів. Більше того, "поріг", який необхідно подолати, щоби вступити до медвузу, знизили до 100 балів.