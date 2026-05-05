870 млн кубометров газа: цена нелегальных котлов

Украина платит высокую цену за каждый кубометр газа как в прямом, так и в геополитическом смысле. В условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру, необходимости импорта энергоресурсов и ограниченных ресурсов, эффективность потребления становится вопросом национальной безопасности.

Наряду с этими вызовами существует менее заметная, но системная проблема, ежегодно стоящая стране сотни миллионов кубометров газа и миллиарды гривен. Это нелегальный импорт и продажа запрещенных неэнергоэффективных газовых котлов.

Рынок, живущий вне правил

По оценкам экспертов Комитета бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации, только за период с 2023 по 2025 год в Украину было ввезено около 150 000 запрещенных неэнергоэффективных котлов. Это более половины всего рынка газовых котлов за эти годы. То есть фактически существует параллельный сегмент, работающий вне регуляторных требований. И это не только вопрос недобросовестной конкуренции.

Цена проблемы — 870 млн м³ газа

Наиболее ощутимый эффект нелегального рынка – это перерасход энергоресурсов.

Один неэнергоэффективный котел потребляет в год в среднем на 580 м3 газа больше, чем энергоэффективный аналог. С учетом того, что срок службы такого оборудования составляет не менее 10 лет, один котел = около 5 800 м³ лишнего потребления (данные EBA).

Если применить этот показатель к 150 000 котлам, ввезенным после запрета в 2023-2025 годах, получаем:

около 87 млн м³ перерасхода газа ежегодно;

около 870 млн м³ газа за 10 лет эксплуатации.

Это газ, который страна вынуждена либо импортировать, либо экономить в других секторах. И это ресурс, который фактически "сгорает" из-за отсутствия эффективного контроля.

Иллюзия экономии: почему "дешевый" котел дороже

Неэнергоэффективные котлы обычно стоят дешевле – ориентировочно на 100 евро. Для потребителя это смотрится как прибыльная покупка. Однако эта "экономия" иллюзорна.

Даже по имеющейся цене газа для населения (около 8 грн/м³) вышеупомянутый перерасход газа в 580 м³ означает около 4640 грн дополнительных расходов ежегодно.

Следовательно, разница в цене между энергоэффективным и неэнергоэффективным котлом фактически компенсируется уже в течение первого года использования. Дальше потребитель только переплачивает.

Кто платит за "дешевое" решение

Теневой рынок создает иллюзию доступности для потребителя, но на самом деле переводит затраты на всех. Разница в стоимости между энергоэффективным и неэнергоэффективным котлом (100 евро за единицу) фактически "вымывает" налоговую базу.

Если применить эту цифру к оцененным 150 000 котлам (2023-2025 годы), получаем:

около 15 млн евро на уменьшение налоговой базы;

или около 600-650 млн грн (в зависимости от курса).

И это лишь прямой эффект от более низкой стоимости товара. И это ресурсы, которые могли бы быть ориентированы на восстановление энергетической инфраструктуры.

Кто еще платит?

Домохозяйства . Покупая более дешевый котел, потребитель переплачивает за газ в течение всего срока его эксплуатации.

Энергосистема . Излишнее потребление газа создает дополнительное давление на баланс энергоресурсов, особенно в отопительный сезон.

Бизнес. Легальные импортеры и производители теряют рынок из-за недобросовестной конкуренции.

Подрыв евроинтеграции

Украина уже имплементировала европейские требования экодизайна, запрещающие использование неэнергоэффективных котлов. Однако массовое попадание такой продукции на рынок фактически нивелирует эти усилия.

Это не только вопрос внутренней политики — это сигнал для международных партнеров о возможности государства обеспечивать выполнение собственного законодательства.

Положительные сдвиги и пределы их эффективности

В 2025 году государственные органы существенно усилили рыночный надзор и таможенный контроль за непродовольственной продукцией, в частности, газовыми котлами. Фиксируются случаи остановки импорта и изъятия несоответствующей продукции, а также применение санкций к нарушителям.

Эта работа продолжается и в 2026 году: соответствующая продукция включена в секторальный план государственного рыночного надзора, а контроль со стороны таможни и органов рыночного надзора остается в фокусе государства.

Однако практика показывает, что недобросовестные игроки пытаются адаптироваться и находить новые пути для ввоза запрещенного оборудования из-за изменения схем поставки, декларирования или каналов реализации.

Это означает, что проблема не может быть решена только разовыми мерами – необходима системная, постоянная и скоординированная политика.

Что нужно изменить

Для достижения реального результата важно не только продолжать начатые мероприятия, но и усилить:

обеспечить системную координацию между таможенными и органами рыночного надзора и расширить инструменты контроля на этапе ввоза продукции;

не допускать ввода запрещенных котлов в эксплуатацию и их подключения к газораспределительной сети, прежде всего в многоквартирных новостройках;

усилить мониторинг онлайн-каналов продаж;

проводить регулярные информационные кампании для потребителей по рискам и реальной стоимости неэнергоэффективного оборудования;

и последнее – обеспечить неотвратимость ответственности за совершенные нарушения.

Комитет бытовой электротехники Ассоциации активно сотрудничает с государственными органами и другими стейкхолдерами, инициируя диалог, предоставляя экспертные расчеты и поддерживая усиление контроля в целях решения этой проблемы. Однако дальнейший прогресс возможен только при системном подходе и политическом внимании к этой проблеме.