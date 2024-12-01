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- Энергетика
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Более 100 предприятий получили льготные кредиты на развитие энергоэффективности
28 ноября в Украине презентовали результаты программы льготного кредитования энергоэффективности для малого и среднего бизнеса под названием "Добавь энергии твоему бизнесу".
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Эта инициатива, финансируемая за счет займа правительства Германии на сумму 7 миллионов евро, помогла 104 украинским предприятиям получить кредиты на общую сумму около 300 миллионов гривен.
Цель программы заключалась в поддержке бизнеса через инвестиции в солнечные электростанции, энергоэффективное оборудование и системы бесперебойного питания.
Программа действовала по всей Украине, включая прифронтовые регионы, где финансовые риски наиболее высоки.
Кому выдавали кредиты
Большинство кредитов было выдано микро- и малым предприятиям, которые составляли 73% участников программы. В частности, предприятия перерабатывающей промышленности активно использовали полученные средства для внедрения возобновляемых источников энергии, что составило 32% всех инвестиций.
Участники программы могли получить кредиты до 500 тысяч евро в гривневом эквиваленте. Процентная ставка, стартовавшая с 18%, снижалась до 5–9% благодаря государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
Реализация программы проходила в рамках проекта "Рефинансирование энергоэффективных инвестиций МСП через финансовый сектор", проводившегося при поддержке Немецкого банка развития KfW и Европейского Союза в рамках инициативы EU4Business.
По словам представителя ЕС в Украине Генрика Витфельдта, инициатива обеспечила финансовую поддержку предприятий даже в сверхсложных условиях, способствуя их энергонезависимости и конкурентоспособности.
В декабре стало известно, что Украина получит от KfW €24 млн на восстановление энергетического сектора. А в октябре KfW выделил грант для Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на сумму €76 млн.
Следует отметить, что Кабинет Министров Украины расширил круг потенциальных получателей льготного кредитования на приобретение и установку гибридных систем электроснабжения в частных домохозяйствах.
Предполагается увеличение общей площади объекта недвижимости с 250 до 300 кв. метров. Также в 2 раза увеличивается срок предоставления физлицом (получателем кредита) в банк копий документов, подтверждающих приобретение и ввод в эксплуатацию гибридной системы электроснабжения – с 90 до 180 календарных дней.