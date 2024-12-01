Понад 100 підприємств отримали пільгові кредити на розвиток енергоефективності

28 листопада в Україні презентували результати програми пільгового кредитування енергоефективності для малого і середнього бізнесу під назвою "Додай енергії твоєму бізнесу".

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Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Ця ініціатива, фінансована за рахунок позики уряду Німеччини на суму 7 мільйонів євро, допомогла 104 українським підприємствам отримати кредити на загальну суму майже 300 мільйонів гривень.

Мета програми полягала у підтримці бізнесу через інвестиції в сонячні електростанції, енергоефективне обладнання та системи безперебійного живлення.

Програма діяла по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами, де фінансові ризики є найбільш високими.

Кому видавали кредити

Більшість кредитів було видано мікро- та малим підприємствам, які становили 73% учасників програми. Зокрема, підприємства переробної промисловості активно використовували отримані кошти для впровадження відновлюваних джерел енергії, що становило 32% усіх інвестицій.

Учасники програми могли отримати кредити до 500 тисяч євро у гривневому еквіваленті. Відсоткова ставка, що стартувала з 18%, знижувалася до 5–9% завдяки державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%".

Реалізація програми відбувалася в рамках проекту "Рефінансування енергоефективних інвестицій МСП через фінансовий сектор", що проводився за підтримки Німецького банку розвитку KfW та Європейського Союзу у межах ініціативи EU4Business.

За словами представника ЄС в Україні Генріка Вітфельдта, ініціатива забезпечила фінансову підтримку підприємств навіть у надскладних умовах, сприяючи їх енергонезалежності та конкурентоспроможності.

У грудні стало відомо, що Україна отримає від KfW €24 млн на відновлення енергетичного сектору. А у жовтні KfW виділив грант для Національної енергетичної компанії "Укренерго" на суму €76 млн.

Слід зазначити, що Кабінет міністрів України розширив коло потенційних отримувачів пільгового кредитування на придбання та встановлення гібридних систем електропостачання у приватних домогосподарствах.

Передбачається збільшення загальної площі об’єкта нерухомості з 250 до 300 кв. метрів. Також у 2 рази збільшується термін подання фізособою (одержувачем кредиту) до банку копій документів, що підтверджують придбання та введення в експлуатацію гібридної системи електропостачання – з 90 до 180 календарних днів.