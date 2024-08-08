Экс-глава ОГТСУ рассказал, как вырастет цена газа в Украине, если прекратится транзит из РФ в Европу

В случае прекращения транзита российского газа через Украину стоимость этого топлива в Украине может вырасти всего на несколько процентов. Об этом заявил в интервью Liga.net бывший гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 гривны за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 гривны за куб. Когда у нас рыночная цена [для коммерческих потребителей] на газ 12 гривен за куб, то ее рост на 40 копеек, что меньше 3% – не создаст проблемы потребителям", — отметил эксперт.

По его словам, летом рыночная цена на электроэнергию выросла на 60%, и если финальная цена на газ вырастет даже на 5-10%, то "ничего страшного не произойдет". При этом Макогон подчеркнул, что при таком сценарии нужно будет очень быстро произвести оптимизацию ГТС, чтобы не переводить на население всю стоимость поддержки избыточной мощности ГТС.

"Цены вырастут на внутреннюю транспортировку, но некритично. Конечно, надо оптимизировать систему. У меня был план такой: на первом этапе сделать перепрофилирование. На ненужных компрессорных станциях можно установить газовую генерацию. Там есть газ, есть подведенная линия для выдачи электрической мощности, есть свободная площадка – есть все, что нужно", – рассказал экс-глава ОГТСУ.

Вторым шагом он видит закрытие ненужных компрессорных станций, поскольку если транзит будет нулевым или минимальным, Украине потребуется лишь около десятка, максимум 12 станций из 74, которые сейчас поддерживаются.

Впрочем, 30 из них, по словам Макогона, уже не используются лет 15-20, и еще при его руководстве "Оператором" планировалось списать 35 станций. Впрочем, этого не произошло из-за опасений дальнейшего привлечения к ответственности за такое "нанесение ущерба государству" из-за "разрушения могущественной" украинской ГТС.

Третьим шагом, по его мнению, должна стать модернизация тех 10-12 станций, которые будут работать: эти машины были построены в 1970-80 годах, и сейчас им нужны преимущественно российские запчасти.

"Вообще ГТС сейчас работает только потому, что есть компрессоры-доноры, которые разбирают на запчасти. До войны мы запустили тендеры на реконструкцию четырех КС. Но из-за начала вторжения были вынуждены отложить эти проекты", — отметил Макогон.

Почему нужно прекратить транзит: аргументы Макогона

Сам он, в отличие от политического руководства страны и руководства "Нафтогаза Украины", выступает за досрочное расторжение контракта на транзит российского газа, который будет действовать еще до конца 2024 года, несмотря на то, что сам экс-глава ОГТСУ принимал участие в процессе его подписания в 2019 году.

Он указал, что в прошлом году "Оператор" получил за транзит около 800 миллионов долларов, но большую часть этих средств компания использует для обеспечения самого транзита – закупки топливного газа, обслуживания компрессорных станций, ремонта и поддержки ГТС на том уровне, который нужен для транзита.

"До бюджета доходит менее 300 миллионов. Потому что тариф на транзит не предусматривает каких-либо сверхприбылей. Он призван обеспечить транспортировку. В то же время "Газпром" получает от продажи газа, прокаченного по украинской ГТС, около 5 миллиардов долларов", — отметил Макогон.

Он посетовал, что не понимает эту ситуацию, поскольку считает очевидной диспропорцию в выгоде для сторон. По его словам, если бы войны не было, Украина продолжала бы быть заинтересована в сохранении транзита, но война ситуацию изменила.

"Мы понимаем, что что-то потеряем, но жертва с российской стороны будет гораздо больше. Вот мы атакуем российские НПЗ. И это наносит ущерб РФ в сотни миллионов долларов. А здесь официально, без каких-либо специальных операций, мы можем причинить РФ ущерб на 11 миллиардов долларов в год, если откажемся от транзита их газа и нефти. Поэтому я категорически против продления транзита", — резюмировал Макогон.

Влияние боев у Суджи

Отметим также, что разговоры о возможности досрочной приостановки транзита российского газа активизировались после сообщений о начале интенсивных боевых действий в приграничье Курской области РФ, где находится, в частности, газоизмерительная станция "Суджа", через которую осуществляется транзит российского газа в Европу. Впрочем, официальных подтверждений или опровержений информации о том, что украинская армия взяла под контроль этот объект, пока нет.

Как сообщает агентство Reuters, сейчас существует риск того, что российский "Газпром" может использовать бои в качестве повода для прекращения поставок газа, хотя он и заявил, что пока будет продолжать транспортировать топливо через Украину. ОГТСУ, в свою очередь, сообщил, что транзит продолжается в обычном режиме.

Впрочем, объем транзита 7 августа снизился на 6,8% к предыдущему дню и составил около 39,5 миллиона кубометров. На четверг же, как заявил "Газпром", транзит через пункт "Суджа" был установлен на уровне 37,3 миллиона кубометров, то есть еще меньше.

Тем временем цены на природный газ в Европе, как передает Bloomberg, приблизились к самым высоким в этом году показателям из-за опасений возможных перебоев в поставках российского топлива на фоне сообщений о боевых действиях в Курской области.