Энергоавтономный бизнес: ТОП-20 украинских компаний, строящих энергетическую независимость

Delo.ua опросил крупных украинских компаний и впервые сформировал перечень бизнесов, которые инвестируют в энергетическую автономность, строят собственную генерацию и осваивают энергетический рынок. На основе этого мы сформировали ТОП-20 украинских бизнесов, активно вкладывающих в это направление. Суммарно эти компании построили изначально полномасштабную войну и планируют построить в ближайшие несколько лет 1,06 ГВт генерирующих мощностей, а объем уже вложенных и запланированных инвестиций составляет 28,9 млрд грн.

При подготовке этого списка мы провели анкетирование среди крупных украинских компаний и сознательно не принимали во внимание те компании, для которых генерация электроэнергии является профильным видом деятельности. При этом мы включили в перечень компании, только открывающие для себя это направление и которые по нашему мнению могут добавить в портфель к своему бизнесу энергетическое направление.

Из-за того, что значительная часть нового поколения работает как резервное питание, а также из-за нежелания многих компаний говорить о собственных проектах в энергетике, пока нет точных данных, сколько новых генерационных мощностей было введено в эксплуатацию в прошлом году . Однако масштабы строительства можно понять, оценив косвенные данные. Так, по оценке Национального банка с июня 2024 года по конец апреля 2025 года бизнес привлек у 20 украинских банков под энергетические проекты 18 млрд гривен кредитов для строительства 680 МВт распределенной генерации. Хотя и эта цифра является неполной, поскольку она не включает проекты, которые были реализованы за свой счет, или за средства инвесторов.

Основным критерием по которому мы разместили компании в ТОП-списоке были мощности генерации, которую компания уже установила и планирует установить в ближайшие годы. При этом мы принимали во внимание и объемы инвестиций, которые компании вкладывали в собственную энергетическую независимость.

После массированных атак на энергетическую систему страны в течение прошлого года многие представители компаний, с которыми мы общались, не хотят рассказывать о своих инвестициях в энергетику, ссылаясь именно на фактор безопасности. Некоторые из этих компаний анонсировали масштабные проекты, которые в случае их реализации существенно изменят энергетику страны. Мы включили их в список, взяв за основу информацию из открытых источников.

Часть компаний, принявших участие в исследовании, только изучают возможность установления собственного поколения или тестируют незначительные мощности. Эти компании мы не включали в наш перечень, поскольку даже при реализации проектов их влияние на энергетику и энергетические рынки страны будет незначительным. Также мы включили в наш список компанию, которая не стала вкладываться непосредственно в генерацию, однако инвестирует значительные средства в батареи и мероприятия по энергоэффективности и, таким образом, выбрала альтернативный путь к энергетической устойчивости.

1. Метинвест

Общий объем инвестиций в энергетические проекты, с учетом запланированных – 2,245 млрд грн.

Общий объем установленной мощности действующих и запланированных проектов – 178 МВт .

За 2022-2024 годы металлургический холдинг "Метинвест" инвестировал в установку 242 дизель-генераторов на своих активах за 159,4 млн грн. Общая мощность генераторов составила 22,9 МВт. Еще 240 млн. грн. было направлено на восстановление, модернизацию и поддержку паровой генерации. Номинальная мощность собственной паровой генерации электроэнергии на металлургических и коксохимических предприятиях составляет 89 МВт.

У "Метинвеста" также есть планы по установлению нового поколения на ближайшие несколько лет. Так, компания решила установить газопоршневые генераторы на Северном и Центральном горно-обогатительных комбинатах, а также на меткомбинате "Каметсталь". Суммарная мощность газопоршневых генераторов составляет 29 МВт, а общий объем инвестиций – $26 млн (1,1 млрд грн).

Кроме этого, в 2025-2026 годах"Метинвест" планирует установить СЭС на Центральном ГОК (мощностью 23,8 МВт) и "Каметстали" (мощностью 13,3 МВт). Сумма инвестиций — $18,1 млн (746,7 млн грн).

2. ОККО

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 12,3 млрд грн.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 158,1 МВт.

OKKO GROUP начала инвестировать в собственную энергетическую автономность задолго до начала полномасштабной войны и блекаутов. 2025 год СЭС уже установлен на 206 из 410 АЗС ОККО Преимущественно это станции мощностью 20-25 кВт, поэтому их суммарная мощность может составлять от 2 до 3 МВт.

Компания также приобрела промышленную СЭС на юге Украины мощностью 6,77 МВт. Сумма сделки не раскрывается. Кроме того, сеть ОККО построила комплекс для хранения энергии за 20 млн евро (932 млн грн).

В декабре 2023 года ОККО запустила газовую станцию Jenbacher мощностью 1,3 МВт и стоимостью 725 тыс. евро. (33,8 млн. грн.) на заводе "Лан-Оил" в Тернопольской области. Также в 2025 году компания начала строительство ветровой электростанции мощностью 147 МВт. Капитальные инвестиции в этот проект оцениваются в 243 млн. евро. (11,3 млрд грн)

3. Укрнефть

Общий объем инвестиций компании в запланированные энергетические проекты – 3,7 млрд грн.

Общая мощность запланированной генерации – примерно 360 МВт.

Государственная компания "Укрнафта", объединяющая активы добывающих нефть и газ, нефтеперерабатывающее предприятие, а также сеть АЗС UKRNAFTA также имеет достаточно амбициозные планы по развитию собственной генерации. Согласно плану, озвученному в конце января компания планирует построить до 360 МВт новых мощностей газовой генерации.

В компании отказались комментировать энергетические проекты, ссылаясь на факторы безопасности, однако известно, что в начале декабря 2024 года "Укрнафта" заключила с ЕБРР кредитное соглашение на €80 миллионов евро (3,7 млрд грн). Хотя общая мощность запланированных проектов в 360 МВт сейчас превышает проекты других компаний, пока не известно о запуске хотя бы одной генерационной установки, хотя компания проводит тендеры на их закупку еще с лета 2024 года. Кроме того, пока неизвестно ли другие проекты компании по энергетической автономности.

4. Эпицентр

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 5,4 млрд грн.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 125 МВт.

Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" объявила достаточно амбициозные планы по развитию собственной генерации. В частности, в 2024 году компания установила СЭС на крышах собственных ТЦ общей мощностью 6,8 МВт. В компании заявляли о намерениях в течение 2024-2025 увеличить объемы солнечной генерации до 25 МВт, что потребует инвестиций в размере $76,5 млн (около 3,2 млрд грн). В будущем компания также планирует установить наземные СЭС, которые будут питать производственные предприятия "Эпицентра". Также компания планировала установить газовую генерацию общей мощностью 100 МВт. Сумма инвестиций в этот проект составит 2,2 млрд. грн.

Кроме этого "Эпицентр" основал компанию "Эпицентр Дженерейшн", которая в январе 2025 впервые начала трансграничную торговлю электроэнергией . Компания импортировала из Румынии 618 МВт-ч электроэнергии по средней цене 161 €/МВт-ч.

5. АрселорМиттал Кривой Рог

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом изучаемых — 1,3 млрд грн.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 85,8 МВт.

По состоянию на 1 января 2025 металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" закупил дизель-генераторы общей установленной мощностью 12 МВт за $3,6 (148,5 млн грн).

Также компания запланировала инвестиции в модернизацию газовых установок и отопительных систем.

Кроме этого металлургический комбинат в 2025-2027 годах изучает возможность построить СЭС на 67 МВт за $28 млн (1,155 млрд грн) со сроком окупаемости почти 4 года, и купить еще одну дизельную установку на 100 кВт за $100 тыс. (4,125 млн грн) для помповой станции.

6. Vodafone Украина

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 330 млн грн.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 33,6 МВт.

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" с 2022 по 2025 год инвестировал в энергетические проекты $8 млн (330 млн грн). Учитывая необходимость обеспечить бесперебойную работу сети, являющейся критической инфраструктурой страны, компания установила на технических площадках бензиновые и дизельные генераторы общей мощностью 33,6 МВт при общей потребности в 41,6 МВт. Компания также тестирует четыре СЭС в Полтавской и Днепропетровской областях.

7. METRO

Общий объем инвестиций компания не разглашает.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 33 МВт.

По состоянию на начало 2025 года сеть торговых центров "METRO Украина" имеет 18 МВт собственной мощности включая стационарные генераторы в каждом из 24 магазинов и 9 резервных мобильных.

Кроме этого, компания реализовала проект СЭС мощностью 880 кВт в своем магазине в Виннице, и строит СЭС мощностью 730 кВт для магазина в Ивано-Франковске. В ближайшие 5 лет компания планирует покрыть все магазины СЭС общей мощностью 15 МВт. Исходя из средней стоимости таких проектов в Украине, сумма инвестиций может составить 18,7 млн грн.

8. Новая Почта

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 450 млн грн.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 14,1 МВт.

Общий объем инвестиций компании "Новая Почта" в собственное поколение в течение 2022-2024 составил 300 млн грн, а в 2025 компания планирует вложить еще 150 млн грн. Эти средства были инвестированы в СЭС и когенерационные газопоршневые установки.

Первая когенерационная установка мощностью 1 МВт была запущена в начале мая на западноукраинском хабе "Новой почты". Также компания запустила две СЭС мощностью 800 кВт и 1 МВт. Кроме этого, до конца года планируется установить системы накопления энергии. При этом компания до конца 2025 г. планирует запустить еще 11,3 МВт собственной генерации, что позволит компании стать энергонезависимой.

9. WOG

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 172,3 млн грн.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 14 МВт.

Сеть АЗС WOG с 2022 по 2025 год закупила для своих АЗС 310 дизельных генераторов общей мощностью 14 МВт за 172,3 млн грн. Учитывая, что определенное количество генераторов сеть имела до начала полномасштабной войны, эти инвестиции позволили WOG обеспечить резервным питанием все 358 АЗС.

10. АТБ

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 256,1 млн грн.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 12,5 МВт.

По состоянию на конец марта сеть магазинов АТБ оборудовала 104 магазина СЭС суммарной мощностью 12,5 МВт . Общий объем инвестиций в эти проекты на начало 2025 года составил 256,1 млн. грн . Годовая экономия от СЭС должна составить 188 млн. гривен.

В 2025 году сеть планирует довести количество магазинов оборудованных СЭС до 180. Также компания строит наземную СЭС возле распределительного центра №27 в Хмельницком и планирует установить СЭС на распределительном центре №14 в с. Красиловка в Киевской области. Мощность этих СЭС не разглашается, а общий объем инвестиций, запланированных на 2025 год, составляет 117,4 млн грн.

11. Коростенский завод МДФ

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 466 млн грн.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 11,5 МВт.

Производитель композитных плит МДФ и ламината собственной марки REZULT Коростенский завод МДФ планирует инвестировать €10 млн (466 млн грн) в установку газопоршневых установок мощностью 11,5 МВт. При этом компания не указала, когда планирует завершить этот проект.

12. Фармак

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 327 млн грн.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 10,8 МВт.

С начала полномасштабной войны производитель лекарственных средств "Фармак" инвестировал в закупку генераторов, когенерационных установок, пункт хранения горючего, модернизацию трансформаторных подстанций, паровую модульную котельную, а также источники бесперебойного питания.

Компания установила 16 дизельных генераторов общей мощностью более 7,8 МВт, а на финальной стадии монтажа две газопоршневые установки мощностью 3 МВт. Рассматривается вариант установки еще одной газопоршневой установки, которую планируется оснастить абсорбционной холодильной машиной.

При этом общий объем потребления составляет от 5 до 9 МВт электрической мощности в зависимости от сезона и уровня загрузки производства, что в годовом объеме составляет более 40 млн кВт-ч.

13. Modern Expo

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 65 млн грн.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 6 МВт.

С 2022 по 2025 год производитель торгового оборудования Modern Expo инвестировал в энергонезависимость свыше €1,3 млн ( 60,6 млн грн ). По состоянию на начало 2025 г. компания установила газопоршневую электростанцию мощностью 2,3 МВт, крышные СЭС мощностью 715 кВт, а также дизельные электростанции мощностью 2,7 МВт.

В течение 2025-2027 года компания планирует расширить мощности крышных СЭС до 1 МВт (При средней стоимости проектов СЭС в €400 тыс. за 1 МВт компании может потребоваться для этого 4 млн грн). В планах также достичь 10% генерации благодаря альтернативным источникам и снизить стоимость покупной электроэнергии на 50% благодаря собственной генерации.

14. IDS Ukraine

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 63,4 млн грн.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 4,8 МВт.

В течение 2022-2025 инвестиции производителя минеральных вод "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф" группы IDS Ukraine в развитие собственных энергетических мощностей с учетом запланированных проектов составят €1,36 млн ( 63,4 млн грн ).

На первом этапе компания инвестировала 800 тыс. евро. (37,3 млн. грн.) в покупку и интеграцию дизельных генераторов. Поэтому по состоянию на 1 января 2025 года компания имела собственную генерацию мощностью 2 МВт. В начале мая 2025 года компания запустила в работу СЭС мощностью 1,3 МВт. на базе "Миргородского завода минеральных вод". В 2026 году IDS Ukraine планирует реализацию второго проекта по запуску СЭС мощностью 1,5 МВт на своей производственно-логистической платформе – "Моршинский завод минеральных вод "Оскар".

15. Райффайзен банк

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 163,1 млн грн.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 3,4 МВт.

По состоянию на 1 января 2025 г. Райффайзен Банк установил на своих отделениях дизельные генераторы общей мощностью более 3 МВт. Кроме этого на отделениях банка установлено несколько СЭС мощностью 40 кВт, работающих в экспериментальном режиме. Общий объем инвестиций в энергетические проекты уже составил €500 тыс. (23,3 млн. грн). Банк планирует к 2027 году инвестировать еще €3 млн (139,8 млн грн) в установку СЭС и оборудование своих отделений и офисов аккумуляторными батареями.

16. Carlsberg Ukraine

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты в компании не указали.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 4,3 МВт.

По состоянию на май 2025 года производитель пива и безалкогольных напитков Carlsberg Ukraine установил на своем заводе в Запорожье два дизельных генератора мощностью 837 кВт, а на заводе в Киеве газопоршневую когенерационную установку мощностью 2 МВт и планирует установить еще одну когенерационную установку мощностью 1,5 МВт.

Кроме этого, на заводах в Киеве и Запорожье налажено производство биогаза, а Львовский пивоваренный завод планирует частично импортировать электроэнергию для своих нужд.

17. AB InBev Efes Украина

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты в компании не указали.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 1,7 МВт.

Украинское подразделение мирового пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev по состоянию на 1 января 2025 г. установило на производстве дизельные генераторы общей мощностью 1,5 МВт. Кроме этого компания имеет биогазовую генерацию 230 кВт.

18. Банк Южный

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты в компании не указали, но он может составлять около 18,8 млн. грн.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 154,2 кВт.

Банк Южный после начала полномасштабной войны снабдил все свои отделения резервными источниками электроснабжения. Это включает и установку двух СЭС в год генерирующих 185 тыс. кВт·ч (мощность с учетом продолжительности солнечных дней в году мощность может примерно составить 154,2 кВт). Сумму инвестиций в банке не сообщили, но исходя из средней стоимости проектов СЭС в Украине она может составлять примерно 18,8 млн грн.

В ближайшей перспективе банк планирует расширить свою энергетическую автономность, инвестируя в установление современных инверторных источников бесперебойного питания. Эти системы позволят не только обеспечить автономную работу в условиях блекаута, но и эффективно накапливать энергию для последующего использования в моменты пиковой нагрузки на сеть.

19. Укрсиббанк

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты – 2,5 млн грн.

Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — 56,7 кВт.

В 2024 году Укрсиббанк запустил СЭС с общей установленной мощностью 56,7 кВт и возможностью аккумулировать электроэнергию. Инвестиции банка в этот проект составили 2,5 млн грн , а расчетная экономия должна составить 400 тыс. грн. грн.

Банк также рассматривает возможность установки второй СЭС и внедряет меры по сохранению окружающей среды: планирует сертифицировать головной офис банка по стандарту LEED, строятся парковки для велосипедов и электрозарядки для электромобилей.

20. DVL

Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты – 1,65 млрд грн.

Группа компаний не перестраивает собственную генерацию, сосредоточившись на установке аккумуляторов и мер по энергоэффективности.

Общий объем инвестиций группы компаний DVL, включающих компании Датагруп-Volia и lifecell, превышает 1,65 млрд грн . Эти компании не производят непосредственно генерацию электроэнергии, но достаточно активно инвестируют в собственную энергостойкость.

В частности, lifecell уже обеспечил около 70% своей мобильной сети аккумуляторными батареями и генераторами, которые позволяют поддерживать связь до 10 часов без внешнего питания. В отдельных регионах этот показатель превышает 80%. По состоянию на апрель 2025 г. установлено почти 37 тыс. новых батарей из запланированных 48 тыс. Цель – достичь автономности до 6–10 часов на большинстве базовых станций уже в ближайшее время, а на сложных объектах – до конца 2025 года.

Датагруп и Volia инвестировали более 150 млн грн в повышение энергонезависимости сетей. Основные узлы телеком-сети уже имеют резервное питание не менее 72 часов благодаря генераторам и литий-ионным батареям. Также реализуется масштабный проект строительства энергостойкой гигабитной сети GPON в Киеве, Львове, Виннице, Харькове, Днепре и других городах. Доступ к гигабитному интернету по этой передовой технологии обеспечен более чем 215 000 квартирам в пяти крупных городах Украины — Киеве, Львове, Виннице, Харькове и Днепре, а также в некоторых других городах Украины, а общая инвестиция в проект — 1,5 млрд грн.