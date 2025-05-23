Енергоавтономний бізнес: ТОП-20 українських компаній, які будують енергетичну незалежність

Delo.ua опитало великі українські компанії та вперше сформувало перелік бізнесів, які інвестують в енергетичну автономність, будують власну генерацію та освоюють енергетичний ринок. На основі цього ми сформували ТОП-20 українських бізнесів, які активно вкладають у цей напрямок. Сумарно ці компанії побудували від початку повномасштабної війни та планують побудувати у найближчі кілька років 1,06 ГВт генеруючих потужностей, а обсяг вже вкладених та запланованих інвестицій складає 28,9 млрд грн.

При підготовці цього списку ми провели анкетування серед великих українських компаній та свідомо не брали до уваги ті компанії, для яких генерація електроенергії є профільним видом діяльності. При цьому ми включили в перелік компанії, які лише відкривають для себе цей напрямок і які на нашу думку можуть додати в портфель до свого бізнесу енергетичний напрямок.

Через те, що значна частка нової генерації працює як резервне живлення, а також через небажання багатьох компаній говорити про власні проєкти в енергетиці, наразі немає точних даних скільки нових генераційних потужностей було введено в експлуатацію торік. Проте масштаби будівництва можна зрозуміти оцінивши непрямі дані. Так, за оцінкою Національного банку з червня 2024 по кінець квітня 2025 бізнес залучив у 20 українських банків під енергетичні проєкти 18 млрд гривень кредитів для будівництва 680 МВт розподіленої генерації. Хоча і ця цифра є неповною оскільки вона не включає проєктів, котрі були реалізовані власним коштом, або за кошти інвесторів.

Основним критерієм за яким ми розташували компанії в ТОП-списку були потужності генерації, яку компанія вже встановила та планує встановити у найближчі роки. Разом з цим ми брали до уваги і обсяги інвестицій, які компанії вкладали у власну енергетичну незалежність.

Після масованих атак на енергетичну систему країни протягом минулого року, багато представників компаній, з якими ми спілкувались не хочуть розповідати про свої інвестиції в енергетику, посилаючись саме на безпековий фактор. Деякі з цих компаній анонсували масштабні проєкти, які у разі їх реалізації суттєво змінять енергетику країни. Тож ми включили їх до списку, взявши за основу інформацію з відкритих джерел.

Частина компаній, які взяли участь в дослідженні, лише вивчають можливість встановлення власної генерації або тестують незначні потужності. Ці компанії ми не включали в наш перелік, оскільки навіть за умови реалізації проєктів їх вплив на енергетику та енергетичні ринки країни буде незначним. Також ми включили в наш список компанію, яка не стала вкладатись безпосередньо у генерацію, проте інвестує значні кошти в батареї та заходи з енергоефективності й таким чином обрала альтернативний шлях до енергетичної стійкості.

1. Метінвест

Загальний обсяг інвестицій в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 2,245 млрд грн.

Загальний обсяг встановленої потужності діючих та запланованих проєктів — 178 МВт .

За 2022-2024 роки металургійний холдинг "Метінвест" інвестував у встановлення 242 дизель-генераторів на своїх активах за 159,4 млн грн. Загальна потужність генераторів склала 22,9 МВт. Ще 240 млн грн було спрямовано на відновлення, модернізацію та підтримку парової генерації. Номінальна потужність власної парової генерації електроенергії на металургійних і коксохімічних підприємствах становить 89 МВт.

У "Метінвеста" також є плани щодо встановлення нової генерації на найближчі кілька років. Так, компанія вирішила встановити газопоршневі генератори на Північному та Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах, а також на меткомбінаті "Каметсталь". Сумарна потужність газопоршневих генераторів становить 29 МВт, а загальний обсяг інвестицій — $26 млн (1,1 млрд грн).

Крім цього у 2025-2026 роках "Метінвест" планує встановити СЕС на Центральному ГЗК (потужністю 23,8 МВт) та "Каметсталі" (потужністю 13,3 МВт). Сума інвестицій — $18,1 млн (746,7 млн грн).

2. ОККО

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 12,3 млрд грн.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 158,1 МВт.

OKKO GROUP почала інвестувати у власну енергетичну автономність задовго до початку повномасштабної війни та блекаутів. З 2017 року ОККО встановлює сонячні панелі на автозаправних комплексах. За останні три роки компанія інвестувала в цей напрямок понад 100 млн гривень, ще приблизно 30 млн гривень інвестицій у цей напрямок заплановано на 2025 рік. Станом на кінець квітня 2025 СЕС вже встановлено на 206 з 410 АЗС ОККО. Переважно це станції потужністю 20-25 кВт, тож їх сумарна потужність може складати від 2 до 3 МВт.

Компанія також придбала промислову СЕС на півдні України потужністю 6,77 МВт. Сума угоди не розкривається. Крім того, мережа ОККО побудувала комплекс для зберігання енергії за €20 млн (932 млн грн).

У грудні 2023 року ОККО запустила газову станцію Jenbacher потужністю 1,3 МВт і вартістю €725 тис. (33,8 млн грн) на заводі "Лан-Оіл" у Тернопільській області. Також у 2025 компанія почала будівництво вітрової електростанції потужністю 147 МВт. Капітальні інвестиції у цей проєкт оцінюються у €243 млн. (11,3 млрд грн)

3. Укрнафта

Загальний обсяг інвестицій компанії у заплановані енергетичні проєкти — 3,7 млрд грн.

Загальна потужність запланованої генерації — приблизно 360 МВт.

Державна компанія "Укрнафта", яка об'єднує активи що видобувають нафту та газ, нафтопереробне підприємство, а також мережу АЗС UKRNAFTA також має досить амбітні плани з розвитку власної генерації. Згідно з планом, що був озвучений наприкінці січня компанія планує побудувати до 360 МВт нових потужностей газової генерації.

В компанії відмовились коментувати енергетичні проєкти, посилаючись на безпекові чинники, проте відомо, що на початку грудня 2024 "Укрнафта" уклала з ЄБРР кредитну угоду на €80 мільйонів євро (3,7 млрд грн). Хоча загальна потужність запланованих проєктів у 360 МВт наразі перевищує проєкти інших компаній, наразі не відомо про запуск хоча б одної генераційної установки, хоча компанія проводить тендери на їх закупівлю ще з літа 2024. Крім того, наразі не відомо чи про інші проєкти компанії з енергетичної автономності.

4. Епіцентр

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 5,4 млрд грн.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 125 МВт.

Мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" оголосила доволі амбітні плани щодо розбудови власної генерації. Зокрема у 2024 компанія встановила СЕС на дахах власних ТЦ загальною потужністю 6,8 МВт. У компанії заявляли про наміри протягом 2024-2025 збільшити обсяги сонячної генерації до 25 МВт, що потребуватиме інвестицій у розмірі $76,5 млн (майже 3,2 млрд грн). У майбутньому компанія також планує встановити наземні СЕС, які живитимуть виробничі підприємства "Епіцентра". Також, компанія планувала встановити газову генерацію загальною потужністю 100 МВт. Сума інвестицій у цей проєкт складе 2,2 млрд грн.

Крім цього "Епіцентр" заснував компанію "Епіцентр Дженерейшн", яка у січні 2025 року вперше розпочала транскордонну торгівлю електроенергією. Компанія імпортувала з Румунії 618 МВт-год електроенергії за середньою ціною 161 €/МВт-год.

5. АрселорМіттал Кривий Ріг

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням тих які вивчаються — 1,3 млрд грн.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 85,8 МВт.

Станом на 1 січня 2025 року металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" закупив дизель-генератори загальною встановленою потужністю 12 МВт за $3,6 (148,5 млн грн).

Також компанія запланувала інвестиції в модернізацію газових установок та систем опалення.

Крім цього металургійний комбінат у 2025-2027 вивчає можливість побудувати СЕС на 67 МВт за $28 млн (1,155 млрд грн) з терміном окупності майже 4 роки, та купити ще одну дизельну установку на 100 кВт за $100 тис. (4,125 млн грн) для помпової станції.

6. Vodafone Україна

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 330 млн грн.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 33,6 МВт.

Оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна" з 2022 по 2025 інвестував в енергетичні проєкти $8 млн (330 млн грн). Враховуючи необхідність забезпечити безперебійну роботу мережі, яка є критичною інфраструктурою країни, наразі компанія встановила на технічних майданчиках бензинові та дизельні генератори загальною потужністю 33,6 МВт при загальній потребі в 41,6 МВт. Компанія також тестує 4 СЕС у Полтавській та Дніпропетровській областях.

7. METRO

Загальний обсяг інвестицій компанія не розголошує.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 33 МВт.

Станом на початок 2025 мережа торгових центрів "METRO Україна" має 18 МВт власної потужності включаючи стаціонарні генератори в кожному з 24 магазинів та 9 резервних мобільних.

Крім цього компанія реалізувала проєкт СЕС потужністю 880 кВт у своєму магазині у Вінниці, та будує СЕС потужністю 730 кВт для магазину в Івано-Франківську. Загалом у найближчі 5 років компанія планує покрити усі магазини СЕС загальною потужністю 15 МВт. Виходячи з середньої вартості таких проєктів в Україні сума інвестицій може скласти 18,7 млн грн.

8. Нова Пошта

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 450 млн грн.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 14,1 МВт.

Загальний обсяг інвестицій компанії "Нова Пошта" у власну генерацію протягом 2022-2024 склав 300 млн грн, а у 2025 компанія планує вкласти ще 150 млн грн. Ці кошти були інвестовані в СЕС та когенераційні газопоршневі установки.

Перша когенераційна установка потужністю 1 МВт була запущена на початку травня на західноукраїнському хабі "Нової пошти". Також компанія запустила дві СЕС потужністю 800 кВт та 1 МВт. Крім цього до кінця року планується встановити системи накопичення енергії. При цьому компанія до кінця 2025 планує запустити ще 11,3 МВт власної генерації, що дозволить компанії стати енергонезалежною.

9. WOG

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 172,3 млн грн.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 14 МВт.

Мережа АЗС WOG з 2022 по 2025 закупило для своїх АЗС 310 дизельних генераторів загальною потужністю 14 МВт за 172,3 млн грн. Враховуючи, що певну кількість генераторів мережа мала до початку повномасштабно війни, ці інвестиції дозволили WOG забезпечити резервним живленням усі 358 АЗС.

10. АТБ

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 256,1 млн грн.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 12,5 МВт.

Станом на кінець березня мережа магазинів АТБ обладнала 104 магазини СЕС сумарною потужністю 12,5 МВт. Загальний обсяг інвестицій у ці проєкти на початок 2025 року склав 256,1 млн грн. Річна економія від СЕС має скласти 188 млн гривень.

У 2025 році мережа планує довести кількість магазинів обладнаних СЕС до 180. Також наразі компанія будує наземну СЕС біля розподільчого центру №27 у Хмельницькому та планує встановити СЕС на розподільчому центрі №14 в с. Красилівка на Київщині. Потужність цих СЕС не розголошується, а загальний обсяг інвестицій, запланованих на 2025 рік складає 117,4 млн грн.

11. Коростенський завод МДФ

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 466 млн грн.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 11,5 МВт.

Виробник композитних плит МДФ та ламінату власної марки REZULT Коростенський завод МДФ планує інвестувати €10 млн (466 млн грн) у встановлення газопоршневих установок потужністю 11,5 МВт. При цьому компанія не вказала, коли планує завершити цей проєкт.

12. Фармак

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 327 млн грн.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 10,8 МВт.

Від початку повномасштабної війни виробник лікарських засобів "Фармак" інвестував у закупівлю генераторів, когенераційних установок, пункт зберігання пального, модернізацію трансформаторних підстанцій, парову модульну котельню, а також джерела безперебійного живлення.

Компанія встановила 16 дизельних генераторів, загальною потужністю понад 7,8 МВт, а на фінальній стадії монтажу дві газопоршневі установки потужністю 3 МВт. Розглядається варіант встановлення ще однієї газопоршневої установки, яку планується дооснастити абсорбційною холодильною машиною.

При цьому загальний обсяг споживання складає від 5 до 9 МВт електричної потужності залежно від сезону та рівня завантаження виробництва, що в річному обсязі складає понад 40 млн кВт-год.

13. Modern Expo

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 65 млн грн.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 6 МВт.

З 2022 по 2025 виробник торгового обладнання Modern Expo інвестував у енергонезалежність понад €1,3 млн (60,6 млн грн). Станом на початок 2025 року компанія встановила газопоршневу електростанцію потужністю 2,3 МВт, дахові СЕС потужністю 715 кВт, а також дизельні електростанції потужністю 2,7 МВт.

Протягом 2025-2027 компанія планує розширити потужності дахових СЕС до 1 МВт (При середній вартості проєктів СЕС в €400 тис. за 1 МВт компанії може знадобитися для цього 4 млн грн). В планах також досягти 10% генерації завдяки альтернативним джерелам та зменшити вартість покупної електроенергії на 50% завдяки власній генерації.

14. IDS Ukraine

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 63,4 млн грн.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 4,8 МВт.

Протягом 2022-2025 інвестиції виробника мінеральних вод "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф" групи IDS Ukraine у розбудову власних енергетичних потужностей з урахуванням запланованих проєктів сягнуть €1,36 млн (63,4 млн грн).

На першому етапі компанія інвестувала €800 тис. (37,3 млн грн) у купівлю та інтеграцію дизельних генераторів. Тож станом на 1 січня 2025 компанія мала власну генерацію потужністю 2 МВт. На початку травня 2025 компанія запустила в роботу СЕС потужністю 1,3 МВт. на базі "Миргородського заводу мінеральних вод". У 2026 році IDS Ukraine планує реалізацію другого проєкту з запуску СЕС потужністю 1,5 МВт на своїй виробничо-логістичній платформі — "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар".

15. Райффайзен банк

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 163,1 млн грн.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 3,4 МВт.

Станом на 1 січня 2025 року Райффайзен Банк встановив на своїх відділеннях дизельні генератори загальною потужністю понад 3 МВт. Крім цього на відділеннях банку встановлені кілька СЕС потужністю 40 кВт, які працюють в експерементальному режимі. Загальний обсяг інвестицій в енергетичні проєкти вже склав €500 тис. (23,3 млн грн). Банк планує до 2027 року інвестувати ще €3 млн (139,8 млн грн) у встановлення СЕС та обладнання своїх відділень та офісів акумуляторними батареями.

16. Carlsberg Ukraine

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти в компанії не вказали.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 4,3 МВт.

Станом на травень 2025 виробник пива та безалкогольних напоїв Carlsberg Ukraine встановив на своєму заводі у Запоріжжі два дизельні генератори потужністю 837 кВт, а на заводі у Києві газопоршневу когенераційну установку потужністю 2 МВт та планує встановити ще одну когенераційну установку потужністю 1,5 МВт.

Крім цього на заводах у Києві та Запоріжжі налагоджено виробництво біогазу, а Львівський пивоварний завод планує частково імпортувати електроенергію для своїх потреб.

17. AB InBev Efes Ukraine

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти в компанії не вказали.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 1,7 МВт.

Український підрозділ світового пивоварного концерну Anheuser-Busch InBev станом на 1 січня 2025 встановив на виробництві дизельні генератори загальною потужністю 1,5 МВт. Крім цього компанія має біогазову генерацію 230 кВт.

18. Банк Південний

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти в компанії не вказали, але він може складати близько 18,8 млн грн.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 154,2 кВт.

Банк Південний після початку повномасштабної війни забезпечив усі свої відділення резервними джерелами електропостачання. Це включає і встановлення двох СЕС що на рік генерують 185 тис. кВт·год (потужність з урахуванням тривалості сонячних днів у році потужність може приблизно скласти 154,2 кВт). Суму інвестицій в банку не повідомили, але виходячи з середньої вартості проєктів СЕС в Україні, вона може складати приблизно 18,8 млн грн.

У найближчій перспективі банк планує розширити свою енергетичну автономність, інвестуючи у встановлення сучасних інверторних джерел безперебійного живлення. Ці системи дозволять не лише забезпечити автономну роботу в умовах блекауту, а й ефективно накопичувати енергію для подальшого використання в моменти пікового навантаження на електромережу.

19. Укрсиббанк

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти — 2,5 млн грн.

Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — 56,7 кВт.

У 2024 Укрсиббанк запустив СЕС з загальною встановленою потужністю 56,7 кВт та можливістю акумулювати електроенергію. Інвестиції банку в цей проєкт склали 2,5 млн грн, а розрахункова економія має скласти 400 тис. грн.

Банк також розглядає можливість встановлення другої СЕС та впроваджує заходи зі збереження навколишнього середовища: планує сертифікувати головний офіс банку за стандартом LEED, розбудовуються парковки для велосипедів та електрозарядки для електромобілів.

20. DVL

Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти — 1,65 млрд грн.

Група компаній не розбудовує власну генерацію, натомість зосередившись на встановленні акумуляторів та заходів з енергоефективності.

Загальний обсяг інвестицій групи компаній DVL, куди входять компанії Датагруп-Volia і lifecell, перевищує 1,65 млрд грн. Ці компанії не здійснюють безпосередньо генерацію електроенергії, але досить активно інвестують у власну енергостійкість.

Зокрема lifecell вже забезпечив близько 70% своєї мобільної мережі акумуляторними батареями та генераторами, які дозволяють підтримувати зв’язок до 10 годин без зовнішнього живлення. В окремих регіонах цей показник перевищує 80%. Станом на квітень 2025 встановлено майже 37 тис. нових батарей із запланованих 48 тис. Ціль — досягти автономності до 6–10 годин на більшості базових станцій уже найближчим часом, а на складних об'єктах — до кінця 2025 року.

Датагруп та Volia інвестували понад 150 млн грн у підвищення енергонезалежності мереж. Основні вузли телеком-мережі вже мають резервне живлення на щонайменше 72 години завдяки генераторам та літій-іонним батареям. Також реалізується масштабний проєкт із будівництва енергостійкої гігабітної мережі GPON у Києві, Львові, Вінниці, Харкові, Дніпрі та інших містах. Доступ до гігабітного інтернету за цією передовою технологією забезпечено для понад 215 000 квартир у п’ятьох великих містах України — Києві, Львові, Вінниці, Харкові та Дніпрі, а також у деяких інших містах України, а загальна інвестиція у проєкт - 1,5 млрд грн.