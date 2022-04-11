ЕС обеспечит Украину газом в случае перебоев с поставками из России

В Евросоюзе разработали план реверсных поставок природного газа в Украину и Молдову на случай, если возникнут проблемы с обеспечением энергоносителем из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

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Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС в нынешней ситуации не может считать Россию достойным доверия партнером и поэтому перебои не исключены.

Но, по ее словам, у ЕС есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы помочь Украине и Молдове с обратными потоками газа, если война приведет к перебоям в поставках из России.

Напомним, Евросоюз пока не ввел эмбарго на поставки всех российских энергоносителей. Но Литва стала первым государством Европейского Союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившимся независимости от поставок российского газа.

Руководство Италии намерено увеличить импорт газа из Алжира, чтобы уменьшить зависимость от российского голубого топлива.

А с августа 2022 года начнет действовать эмбарго на российский уголь.