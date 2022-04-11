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ЕС обеспечит Украину газом в случае перебоев с поставками из России
В Евросоюзе разработали план реверсных поставок природного газа в Украину и Молдову на случай, если возникнут проблемы с обеспечением энергоносителем из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.
Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС в нынешней ситуации не может считать Россию достойным доверия партнером и поэтому перебои не исключены.
Но, по ее словам, у ЕС есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы помочь Украине и Молдове с обратными потоками газа, если война приведет к перебоям в поставках из России.
Напомним, Евросоюз пока не ввел эмбарго на поставки всех российских энергоносителей. Но Литва стала первым государством Европейского Союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившимся независимости от поставок российского газа.Подписывайтесь на наш YouTube канал
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