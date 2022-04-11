ЄС забезпечить Україну газом у разі перебоїв із постачанням з Росії

У Євросоюзі розробили план реверсного постачання природного газу в Україну та Молдову на випадок, якщо виникнуть проблеми із забезпеченням енергоносієм з РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

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Член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС у нинішній ситуації не може вважати Росію гідним довіри партнером і тому перебої не виключені.

Але, за її словами, ЄС має план на випадок непередбачених обставин, щоб допомогти Україні та Молдові зі зворотними потоками газу, якщо війна призведе до перебоїв у постачанні з Росії.

Нагадаємо, Євросоюз поки що не ввів ембарго на постачання всіх російських енергоносіїв. Але Литва стала першою державою Європейського Союзу серед країн-клієнтів "Газпрому", яка досягла незалежності від поставок російського газу.

Керівництво Італії має намір збільшити імпорт газу з Алжиру, щоб зменшити залежність від російського блакитного палива.

А із серпня 2022 року почне діяти ембарго на російське вугілля.