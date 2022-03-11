ЕС ускорил подключение энергосистемы Украины к европейской энергосети, оно может произойти уже 12 марта, — гендиректор ДТЭК

Украинская энергосистема готова к синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E и, вероятно, получит возможность подключения к ней уже в ближайшие дни, заявил генеральный директор крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко. Об этом сообщает Reuters.

Подключение, которое повысит независимость энергосистемы Украины от РФ, было запланировано на 2023 год. Но ЕС заявил, что будет действовать как можно быстрее после вторжения России в Украину.

"Идут встречи на техническом уровне, надеюсь, решение будет принято на уровне рабочей группы, и к концу этой недели наша энергосистема будет синхронизирована с европейской системой", — отметил Тимченко.

По его словам, 12 марта — это вероятная дата соединения.

Тимченко отметил, что как только европейское подключение будет согласовано, существующая инфраструктура позволит получать из Словакии, Венгрии и Румынии 15% от текущего суточного потребления электроэнергии в Украине. Остальное по-прежнему будут обеспечивать отечественные предприятия.

Напомним, автономная работа украинской энергосистемы 24-26 февраля прошла успешно и доказала способность действовать в изолированном режиме.

Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля. Однако в субботу, 26 февраля, Минэнерго отказалось от присоединения к энергосети российских оккупантов.

Подключение, которое повысит независимость энергосистемы Украины от РФ, было запланировано на 2023 год. Но ЕС заявил, что будет действовать как можно быстрее после вторжения России в Украину.

"Идут встречи на техническом уровне, надеюсь, решение будет принято на уровне рабочей группы, и к концу этой недели наша энергосистема будет синхронизирована с европейской системой", — отметил Тимченко.

По его словам, что 12 марта — вероятная дата соединения.

Тимченко подчеркнул, что как только европейское подключение будет согласовано, существующая инфраструктура позволит получать 2000 кВт в день из Словакии, Венгрии и Румынии. Он добавил, что это составит 15% от текущего суточного потребления в Украине. Остальное по-прежнему будут обеспечивать отечественные предприятия.

Напомним, автономная работа украинской энергосистемы 24-26 февраля прошла успешно и доказала нашу способность действовать в изолированном режиме.

Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля. Однако в субботу, 26 февраля, Минэнерго отказалось от присоединения к энергосети российских оккупантов.

Затем операторы сетей передачи электроэнергии континентальной Европы одобрили синхронизацию энергосетей Украины и Молдовы с энергообъединением стран континентальной Европы ENTSO-E.