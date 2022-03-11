ЄС прискорив підключення енергосистеми України до європейської енергомережі, воно може статися вже 12 березня, – гендиректор ДТЕК

Українська енергосистема готова до синхронізації із європейською енергосистемою ENTSO-E і, ймовірно, отримає можливість підключення до неї вже найближчими днями, заявив генеральний директор найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК Максим Тимченко. Про це повідомляє Reuters.

Підключення, яке підвищить незалежність енергосистеми України від РФ, було заплановано на 2023 рік. Але ЄС заявив, що діятиме якнайшвидше після вторгнення Росії в Україну.

"Йдуть зустрічі на технічному рівні, сподіваюся, рішення буде ухвалено на рівні робочої групи, і до кінця цього тижня наша енергосистема буде синхронізована з європейською системою", - зазначив Тимченко.

За його словами, 12 березня це ймовірна дата з'єднання.

Тимченко зазначив, що як тільки європейське підключення буде узгоджено, існуюча інфраструктура дозволить отримувати зі Словаччини, Угорщини та Румунії 15% від поточного споживання електроенергії в Україні. Решту, як і раніше, забезпечуватимуть вітчизняні підприємства.

Нагадаємо, автономна робота української енергосистеми 24-26 лютого пройшла успішно та довела здатність діяти в ізольованому режимі.

Повернення енергосистеми України до об'єднаної з Росією та Білоруссю мережі після випробувань було заплановано на 27 лютого. Проте у суботу, 26 лютого, Міненерго відмовилося від приєднання до енергомережі російських окупантів.

Підключення, яке підвищить незалежність енергосистеми України від РФ, було заплановано на 2023 рік. Але ЄС заявив, що діятиме якнайшвидше після вторгнення Росії в Україну.

"Йдуть зустрічі на технічному рівні, сподіваюся, рішення буде ухвалено на рівні робочої групи, і до кінця цього тижня наша енергосистема буде синхронізована з європейською системою", - зазначив Тимченко.

За його словами, що 12 березня – ймовірна дата з'єднання.

Тимченко наголосив, що як тільки європейське підключення буде узгоджено, існуюча інфраструктура дозволить отримувати 2000 кВт на день зі Словаччини, Угорщини та Румунії. Він додав, що це становитиме 15% від поточного добового споживання в Україні. Решту, як і раніше, забезпечуватимуть вітчизняні підприємства.

Нагадаємо, автономна робота української енергосистеми 24-26 лютого пройшла успішно та довела нашу здатність діяти в ізольованому режимі.

Повернення енергосистеми України до об'єднаної з Росією та Білоруссю мережі після випробувань було заплановано на 27 лютого. Проте у суботу, 26 лютого, Міненерго відмовилося від приєднання до енергомережі російських окупантів.

Потім оператори мереж передачі електроенергії континентальної Європи схвалили синхронізацію енергомереж України та Молдови з енергооб'єднанням країн континентальної Європи ENTSO-E.