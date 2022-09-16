Германия арестовала активы "Роснефти"

Правительство Германии арестовало активы российской нефтяной компании "Роснефть" в стране, включая нефтеперерабатывающий завод "Шведт", в рамках борьбы с энергетическим кризисом, вызванным войной России против Украины.

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Об этом 16 сентября сообщило Министерство экономики Германии.

В заявлении ведомства говорится, что правительство передало компании Rosneft. Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH в управление федерального регулятора энергетики Bundesnetzagentur.

Таким образом, регулятор получил контроль над пакетами акций "Роснефти" в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах — PCK. Schwedt , MiRo и Bayernoil .

На "Роснефть Германия" приходится 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, поэтому компания является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий в стране.

Ранее правительство Германии начало аналогичный процесс с активами "Газпрома". Дочернюю компанию российского монополиста Gazprom Germania передали в управление Bundesnetzagentur. В активы "дочки" "Газпрома" входит крупнейшее газохранилище Германии Rehden.

До этого, в июле, правительство Австрии решило забрать у компании "Газпром" доступ к газохранилищу в городе Хайдах, расположенном неподалеку от Зальцбурга.

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