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Категория
Энергетика
Дата публикации

Первая международная нефтегазовая компания полностью ушла из России

Первая международная нефтегазовая компания полностью ушла из России

Норвежская энергетическая группа Equinor завершила свой выход из четырех совместных предприятий с Роснефтью, а также с Харьягинского проекта, полностью покинув РФ, выполняя обещание, данное после вторжения России в Украину. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба компании.

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"В рамках выхода из Харьяги компания Equinor, соблюдая действующие санкции, покрыла обязательства по выводу из эксплуатации, накопленные Equinor в течение многих лет", — заявила компания, добавив, что больше не имеет активов в РФ.

В марте Equinor заявила, что прекратит торговлю российской нефтью, а в мае компания объявила о соглашении о выходе из своих российских совместных предприятий и передаче их государственной "Роснефти". После этого остался только один российский актив, который можно было продать — нефтяное месторождение Харьяги.

Equinor стала первой международной нефтегазовой компанией, завершившей упорядоченный выход из России .

Между тем, Shell и BP заявили, что планируют покинуть Россию, но еще не завершили этот процесс. Компания Shell приступила к процедуре вывода сотрудников из своих совместных предприятий с российским ПАО "Газпром" в апреле.

В тот же месяц компания заявила, что ужесточает ограничения в отношении российских углеводородов и прекратит покупать нефтепродукты с любыми примесями происхождением из РФ.

Автор:
Вита Молодан