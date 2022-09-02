Первая международная нефтегазовая компания полностью ушла из России

Норвежская энергетическая группа Equinor завершила свой выход из четырех совместных предприятий с Роснефтью, а также с Харьягинского проекта, полностью покинув РФ, выполняя обещание, данное после вторжения России в Украину. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба компании.

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"В рамках выхода из Харьяги компания Equinor, соблюдая действующие санкции, покрыла обязательства по выводу из эксплуатации, накопленные Equinor в течение многих лет", — заявила компания, добавив, что больше не имеет активов в РФ.

В марте Equinor заявила, что прекратит торговлю российской нефтью, а в мае компания объявила о соглашении о выходе из своих российских совместных предприятий и передаче их государственной "Роснефти". После этого остался только один российский актив, который можно было продать — нефтяное месторождение Харьяги.

Equinor стала первой международной нефтегазовой компанией, завершившей упорядоченный выход из России .

Между тем, Shell и BP заявили, что планируют покинуть Россию, но еще не завершили этот процесс. Компания Shell приступила к процедуре вывода сотрудников из своих совместных предприятий с российским ПАО "Газпром" в апреле.

В тот же месяц компания заявила, что ужесточает ограничения в отношении российских углеводородов и прекратит покупать нефтепродукты с любыми примесями происхождением из РФ.