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Перша міжнародна нафтогазова компаній повністю пішла з Росії
Норвезька енергетична група Equinor завершила свій вихід з чотирьох спільних підприємств з “Роснефтью”, а також з Харьягинского проєкту, повністю покинувши РФ, виконуючи обіцянку, дану після вторгнення Росії в Україну. Про це 2 веренся повідомила пресслужба компанії.
"У рамках виходу з Хар’яги компанія Equinor, дотримуючись чинних санкцій, покрила зобов’язання щодо виведення з експлуатації, накопичені та заборговані Equinor протягом багатьох років", — заявила компанія, додавши, що більше не має активів в РФ.
У березні Equinor заявила, що припинить торгівлю російською нафтою, а в травні компанія оголосила про угоду про вихід зі своїх російських спільних підприємств і передачу їх державній "Роснефти". Після цього залишився лише один російський актив, який можна було продати —нафтове родовище Хар’яги.
Equinor стала першою міжнародною нафтогазовою компанією, яка завершила упорядкований вихід з Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тим часом Shell і BP заявили, що планують покинути Росію, але ще не завершили цей процес. Компанія Shell розпочала процедуру виведення співробітників зі своїх спільних підприємств із російським ПАТ "Газпром" в квітні.
Того ж місяця компанія заявила, що посилює обмеження щодо російських вуглеводнів і припинить купувати нафтопродукти з будь-якими домішками походженням з РФ.