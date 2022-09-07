В Управление АРМА передали активы энергокомпании, которой управляли лица, приближенные к ОПЗЖ

В собственность государства передали активы подконтрольной РФ энергокомпании, которой в Украине руководили лица, приближенные к руководству запрещенной партии ОПЗЖ.

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Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Предварительно известно, что предприятие входило в структуру промышленно-финансовой группы "Роснефть", основная деятельность которого - снабжение электроэнергией. По данным следствия, часть доходов компания отправляла в Россию.

В мае 2022 года работу компании заблокировали. Общая сумма арестованных активов составляет 23 млн грн, их передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В дальнейшем деньги пойдут на нужды ВСУ.

Следствие также выяснило, что именно через эту компанию Россия осуществила блокировку работы Лисичанского НПЗ в 2013 году. В дальнейшем это привело к резкому сокращению производства горючего и созданию его искусственного дефицита на украинском рынке.

Открыты уголовные производства по факту возможного совершения преступлений за:



ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 110-2;

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.

Ранее в АРМА были переданы арестованные активы предприятия в Винницкой области, занимающейся изготовлением бытовой химии. Это корпоративные права – 100% уставного капитала компании в размере свыше 1,5 млрд грн и продукция и сырье более чем на 500 млн грн.

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