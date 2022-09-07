В Управління АРМА передали активи енергокомпанії, якою управляли особи, наближені до ОПЗЖ

У власність держави передали активи підконтрольної РФ енергокомпанії, якою в Україні керували особи, наближені до керівництва забороненої партії ОПЗЖ.

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Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Попередньо відомо, що підприємство входило до структури промислово-фінансової групи "Роснефть", основна діяльність якого — постачання електроенергії. За даними слідства, частину прибутків компанія відправляла в Росію.

У травні 2022 року роботу компанії заблокували. Загальна сума арештованих активів становить 23 млн грн, їх передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). В подальшому гроші підуть на потреби ЗСУ.

Слідство також з'ясувало, що саме через цю компанію Росія здійснила блокування роботи Лисичанського НПЗ у 2013 році. В подальшому це призвело до різкого скорочення виробництва пального та створення його штучного дефіциту на українському ринку.

Відкрито кримінальні провадження за фактом можливого скоєння злочинів за:



ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 110-2;

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше в АРМА було передано арештовані активи підприємства на Вінничині, що займається виготовленням побутової хімії. Це корпоративні права - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукція і сировина на понад 500 млн грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com