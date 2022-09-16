Німеччина арештувала активи "Роснефти"

Уряд Німеччини арештував активи російської нафтової компанії "Роснефть" в країні, включно з нафтопереробним заводом "Шведт", в рамках боротьби з енергетичною кризою, спричиненою війною Росії проти України.

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Про це 16 вересня повідомило Міністерство економіки Німеччини.

У заяві відомства йдеться, що уряд передав компанії Rosneft Deutschland GmbH і RN Refining & Marketing GmbH в управління федерального регулятора енергетики Bundesnetzagentur.

Таким чином регулятор отримав контроль над пакетами акцій "Роснефти" у трьох німецьких нафтопереробних заводах — PCK Schwedt, MiRo та Bayernoil.

На "Роснефть Німеччина" припадає 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, тому компанія є одним із найбільших нафтопереробних підприємств в країні.

Раніше уряд Німеччини почав аналогічний процес з активами "Газпрому". Дочірню компанію російського монополіста Gazprom Germania передали в управління Bundesnetzagentur. До активів "дочки" "Газпрому" входить найбільше газосховище Німеччини Rehden.

До цього, в липні, уряд Австрії вирішив забрати у компанії "Газпром" доступ до газосховища в місті Хайдах, розташованому неподалік Зальцбурга.

Джерело фото: ua.depositphotos.com