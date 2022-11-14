График отключения электроэнергии в Киеве можно импортировать в приложение Google Календарь: как это сделать

Украинский программист интегрировал в приложение Google Календарь графики отключения поставок электроэнергии потребителям в Киеве. Об этом сообщило отраслевое издание Mezha.

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IT-специалист передал журналистам соответствующую инструкцию. В ней разъяснено, как добавить график отключения в приложение Google Календарь. Но сначала нужно уточнить, к какой очереди по отключению е/е относит соответствующий дом.

Отметим, что загрузка файла ics предполагает интеграцию графика на две недели, после чего не будет обновления. Учитывая это, подписка через URL-адрес - более удобна.

За время полномасштабного вторжения России поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения в Украине. Поэтому в Украине продолжают применять веерные отключения.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.