Графік відключення електроенергії в Києві можна імпортувати до додатку Google Календар: як це зробити

Український програміст інтегрував до застосунку Google Календар графіки відключення постачання електроенергії споживачам в Києві. Про це повідомило галузеве видання Mezha.

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IT - спеціаліст передав журналістам відповідну інструкцію. В ній роз'яснено, як додати графік відключення до додатку "Google Календар". Але спершу потрібно уточнити, до якої черги щодо відключення е/е відноситься відповідний будинок.

Зазначимо, що завантаження ics-файлу передбачає інтеграцію графіка на два тижні, після чого не буде оновлення. З огляду на це, підписка через URL-адресу — більш зручна.

За час повномасштабного вторгнення Росії уражено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання в Україні. Тому в Україні продовжують застосовувати віялові відключення.

Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.