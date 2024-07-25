Компания YASNO представила смарт-счетчик: чем он отличается от обычного

Компания YASNO представила смарт-счетчик WATT+, который автоматически передает показания потребленной электроэнергии без необходимости установки системы АСКОЭ. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Коваленко.

WATT+ использует GSM-сети для автоматической передачи данных в указанное время. Кроме того, счетчик ведет отдельный учет потребления электроэнергии днем и ночью, что позволяет потребителям экономить средства, используя более выгодный ночной тариф.

Стоимость счетчика составляет 7999 грн. Его можно оплатить онлайн, через интернет-банкинг или в отделении банка по выставленному счету, а также по частям на 6 месяцев через monobank и ПриватБанк.

Заказать WATT+ можно на сайте YASNO. Счетчики доставят и установят бесплатно.

Правительство повысило тарифы на электроэнергию на 60%

В последний день мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт.

Решение не стало неожиданностью, поскольку Минэнерго и экспертное сообщество уже заявляли о необходимости повышения цен, ведь после российских атак энергетическим компаниям необходимы дополнительные финансовые ресурсы для восстановления инфраструктуры.

Также в июне появилась информация, что повышение цен на электроэнергию в конце мая было только первым этапом и следующим этапом станет цена 8 грн за киловатт.

Однако министр энергетики Герман Галущенко опроверг эти утверждения. Он пояснил, что никаких планов по дальнейшему повышению тарифов пока нет. Галущенко отметил, что любое решение об изменении тарифов принимается правительством и имеет определенный срок действия. В частности, последнее повышение было утверждено на год.