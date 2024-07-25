Компанія YASNO презентувала смарт-лічильник: чим він відрізняється від звичайного

Компанія YASNO презентувала смарт-лічильник WATT+, який автоматично передає показання спожитої електроенергії без потреби встановлення системи АСКОЕ. Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Коваленко.

WATT+ використовує GSM-мережі для автоматичної передачі даних у визначений час. Крім того, лічильник веде окремий облік споживання електроенергії вдень та вночі, що дозволяє споживачам економити кошти,використовуючи вигідніший нічний тариф.

Вартість лічильника становить 7 999 грн. Його можна оплатити онлайн, через інтернет-банкінг або у відділенні банку за виставленим рахунком, а також частинами на 6 місяців через monobank і ПриватБанк.

Замовити WATT+ можна на сайті YASNO. Лічильник доставлять і встановлять безкоштовно.

Уряд підвищив тарифи на електроенергію на 60%

В останній день травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт.

Рішення не стало несподіванкою, оскільки Міненерго та експертна спільнота вже заявляли про потребу підвищення цін, адже після російських атак енергетичним компаніям необхідні додаткові фінансові ресурси для відновлення інфраструктури.

Також у червні з'явилася інформація, що підвищення цін на електроенергію у кінці травня було лише першим етапом, і що наступним етапом стане ціна 8 грн за кіловат.

Однак міністр енергетики Герман Галущенко спростував ці твердження. Він пояснив, що жодних планів щодо подальшого підвищення тарифів наразі немає. Галущенко зазначив, що будь-яке рішення про зміну тарифів приймається урядом і має визначений термін дії. Зокрема, останнє підвищення було затверджено на рік.