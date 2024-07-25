"Укрнафта" закупить три газові міні-ТЕЦ загальною потужністю від 72 МВт

"Укрнафта" оголосила про закупівлю трьох газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю від 72 МВт, з послугами монтажу та введення в експлуатацію.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що відповідні тендери опубліковані в державній системі закупівель Prozorro.

Які вимоги до установок

В "Укрнафті" зазначають, що перша установка, загальною потужністю 27-30 МВт, повинна мати 3 газопоршневі двигуни; електричний коєфіцієнт корисної дії не менше 46%.

Посилання на закупівлю.

Друга - 27-30 МВт, три газопоршневі двигуни, електричний ККД не менше 46%.

Посилання на закупівлю.

Третя - 18-20 МВт, 2 газопоршневі двигуни. Електричний ККД не менше 46%.

Посилання на закупівлю.

Усі три установки мають бути новими та мати відповідні системи віддаленого контролю та безпеки.

"Монтаж, шеф-нагляд за монтажем, пусконалагоджувальні роботи, випробування та введення в експлуатацію здійснюється переможцем тендеру. Також саме постачальник установок проводить навчання для персоналу", - зауважили у компанії. Гарантія на кожну установку - не менше ніж 24 місяці з дати поставки.

Також в "Укрнафті" зазначили, що встановлення трьох сучасних електростанцій дозволить компанії підтримати власні технологічні потреби та посилити енергосистему України.

Нагадаємо, у трьох районах Київської області збираються встановити 19 нових когенераційних установок загальною потужністю понад 50 МВт для забезпечення мешканців електроенергією та теплом. Подібні когенераційні установки вже працюють на одному з енергооб'єктів у Харкові, де було встановлено 4 установки загальною потужністю 6 МВт. Вони забезпечують подачу тепла мешканцям міста навіть під час перебоїв з електроенергією.

Додамо, що протягом трьох років "Укрнафта" планує інвестувати 1 млрд доларів у будівництво електростанцій загальною потужністю 1 ГВт. Для реалізації проєкту компанія використає власні кошти, а також кредитні лінії в українських банка - Укргазбанку, Sense Bank та Ощадбанку.

"Укрнафта" за підтримки ЄБРР збудує маневрову генерацію електроенергії

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України. Ці кошти будуть розподілені між державними енергетичними компаніями, серед яких і "Укрнафта".

"Укрнафта" за підтримки ЄБРР розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії. В середньостроковій перспективі це дасть змогу підтримати енергосистему України, що постраждала від атак російських терористів.

"Йдеться про зведення нової, більш ефективної та екологічної розподільчої генерації. Це газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, робота яких, зокрема, дозволить зробити вклад у покриття втрачених потужностей", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Він додав, що запуск нових енергетичних напрямків діяльності — це органічний крок компанії щодо розширення ланцюжка доданої вартості, коли не газ продається, як товар, а безпосередньо електроенергія. Такий концепт є частиною ESG-стратегії "Укрнафти".