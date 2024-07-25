"Укрнафта" закупит три газовых мини-ТЭЦ общей мощностью от 72 МВт

"Укрнафта" объявила о закупке трех газопоршневых когенерационных установок общей мощностью от 72 МВт с услугами монтажа и ввода в эксплуатацию.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Соответствующие тендеры опубликованы в государственной системе закупок Prozorro.

Какие требования к установкам

В "Укрнафте" отмечают, что первая установка, общей мощностью 27-30 МВт, должна иметь 3 газопоршневых двигателя; электрический коэффициент полезного действия не менее 46%.

Ссылка на закупку.

Вторая – 27-30 МВт, три газопоршневых двигателя, электрический КПД не менее 46%.

Ссылка на закупку.

Третья – 18-20 МВт, 2 газопоршневых двигателя. Электрический КПД не менее 46%.

Ссылка на закупку.

Все три установки должны быть новыми и иметь соответствующие системы удаленного контроля и безопасности.

"Монтаж, шеф-надзор за монтажом, пусконаладочные работы, испытания и ввод в эксплуатацию осуществляется победителем тендера. Также именно поставщик установок проводит обучение для персонала", — отметили в компании. Гарантия на каждую установку – не менее 24 месяцев с даты поставки.

Также в "Укрнафте" отметили, что установка трех современных электростанций позволит компании поддержать собственные технологические нужды и усилить энергосистему Украины.

Напомним, в трех районах Киевской области намерены установить 19 новых когенерационных установок общей мощностью более 50 МВт для обеспечения жителей электроэнергией и теплом. Подобные когенерационные установки уже работают на одном из энергообъектов в Харькове, где было установлено 4 установки общей мощностью 6 МВт. Они обеспечивают подачу тепла жителям города даже во время перебоев с электроэнергией.

Добавим, что за три года "Укрнафта" планирует инвестировать 1 млрд долларов в строительство электростанций общей мощностью 1 ГВт. Для реализации проекта компания использует собственные средства, а также кредитные линии у украинских банков – Укргазбанка, Sense Bank и Ощадбанка.

"Укрнафта" при поддержке ЕБРР построит маневровую генерацию электроэнергии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) аккумулирует 300 млн евро в поддержку энергетического сектора Украины. Эти средства будут распределены между государственными энергетическими компаниями, среди которых и "Укрнафта".

"Укрнафта" при поддержке ЕБРР приступит к строительству мощностей маневровой генерации электроэнергии. В среднесрочной перспективе это позволит поддержать энергосистему Украины, пострадавшую от атак российских террористов.

"Речь идет о возведении нового, более эффективного и экологического распределительного поколения. Это газопоршневые и газотурбинные теплоэлектростанции, работа которых, в частности, позволит сделать вклад в покрытие утраченных мощностей", — отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Он добавил, что запуск новых энергетических направлений деятельности – это органический шаг компании по расширению цепочки добавленной стоимости, когда не газ продается как товар, а непосредственно электроэнергия. Такой концепт является частью ESG-стратегии "Укрнафты".