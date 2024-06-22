"Кривой Рог Цемент" построит в Украине собственную электростанцию

Один из крупнейших производителей цемента в Украине ЧАО "Кривой Рог Цемент" планирует построить генерацию электроэнергии, чтобы не зависеть от отключений электричества.

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Об этом сообщил совладелец компании и основатель Concorde Capital Игорь Мазепа.

"Сейчас строим независимую энергогенерацию на "Кривой Рог Цемент". У нас есть необходимость сгенерировать 24 мВт мощности – этого будет достаточно, чтобы завод работал без сбоев. Для нас этот проект обойдется где-то в 15 млн долларов. Его окупаемость составит 3-4 года. Это необходимая мера, чтобы сохранить бизнес от остановки", - рассказал бизнесмен.

Также он объяснил, что видит перспективу инвестировать в проекты в энергетике.

По его словам, за короткий срок будет построено 40 мегаватт сохраняющих мощностей, которые будут балансирующими на энергетическом рынке.

"Конечно, мы видим неплохой ROI в размере, который может доходить до 30% в зависимости от сценария развития рынка", – отметил Мазепа.

Также он объяснил, что иностранные инвесторы вряд ли сейчас придут в Украину и принесут деньги, но у локальных игроков есть все шансы сделать выгодные инвестиции, поскольку во время войны можно купить привлекательный объект или бизнес очень выгодно.

Бизнес планирует построить около 1 ГВт поколения

По оценке НЭК "Укрэнерго", частные компании уже готовы реализовывать проекты строительства новых объектов генерации электроэнергии в Украине мощностью 1 ГВт.

На встрече, которую провели совместно "Укрэнерго", Green Deal Ukraine и Ukraine Facility Platform, собрались представители бизнеса и украинские общины, имеющие реальные проекты. Международные банки, которые заинтересованы финансировать восстановление Украины, обсудили вопросы возобновления украинской энергетики после масштабных разрушений в результате российских обстрелов, фокусируясь именно на деценетрализованной генерации.

На мероприятии были представлены проекты общей стоимостью не менее 500-700 миллионов долларов.

"По нашим оценкам, частный бизнес уже готов развивать проекты по строительству генерации объемом около 1 ГВт. И это только начало", – подчеркнул глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В то же время среди 300 клиентов среднего бизнеса Ощадбанка 80% на сегодняшний день не понимают, как им работать в условиях постоянных отключений света. 65% сказали, что для них отсутствие электроэнергии – это критически и предполагают возможность банкротства бизнеса.

Сообщалось, что правительство планирует расширить кредитную программу для бизнеса на проекты распределенной генерации. Так, Украина будет работать с партнерами, чтобы средства Ukraine Facility можно было быстрее привлечь для восстановления энергетики.

Кроме того, готовится законопроект об освобождении от налогообложения импорта оборудования для электрогенерации.