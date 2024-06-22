"Кривий Ріг Цемент" побудує в Україні власну електростанцію

Один з найбільших виробників цементу в Україні ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" планує побудувати власну генерацію електроенергії, щоб не залежати від відключень електрики.

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Про це повідомив спіівласник компанії і засновник Concorde Capital Ігор Мазепа.

"Зараз будуємо незалежну енергогенерацію на "Кривий Ріг Цемент". У нас є потреба згенерувати 24 мВт потужності - цього буде достатньо, щоб завод працював без збоїв. Для нас цей проєкт обійдеться десь в 15 млн доларів. Його окупність складе 3-4 роки. Це необхідний захід, щоб зберегти бізнес від зупинки", - розповів бізнесмен.

Також він пояснив, що бачить перспективу інвестувати в проєкти в енергетиці.

За його словами, за короткий термін буде побудовано 40 мегават зберігаючих потужностей, які будуть балансуючими на енергетичному ринку.

"Звичайно, ми бачимо непоганий ROI в розмірі, який може доходити до 30% залежно від сценарію розвитку ринку", - зазначив Мазепа.

Також він пояснив, що іноземні інвестори навряд зараз прийдуть в Україну та принесуть гроші, але локальні гравці мають всі шанси зробити вигідні інвестиції, оскільки під час війни можна купити привабливий об’єкт або бізнес дуже вигідно.

Бізнес планує збудувати близько 1 ГВт генерації

За оцінкою НЕК "Укренерго", приватні компанії вже готові реалізовувати проєкти з будівництва нових об'єктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт.

На зустрічі, яку провели спільно "Укренерго", Green Deal Ukraine та Ukraine Facility Platform, зібралися представники бізнесу та українські громади, які мають реальні проєкти. Міжнародні банки, які зацікавлені фінансувати відновлення України, обговорили питання відновлення української енергетики після масштабних руйнувань внаслідок російських обстрілів, фокусуючись саме на деценетралізованій генерації.

На заході були представлені проєкти загальною вартістю не менше 500-700 мільйонів доларів.

"За нашими оцінками, приватний бізнес вже готовий розвивати проєкти з будівництва генерації обсягом близько 1 ГВт. І це тільки початок", - наголосив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Водночас серед 300 клієнтів середнього бізнесу Ощадбанку 80% на сьогодні не розуміють, як їм працювати в умовах постійних відключень світла. 65% сказали, що для них відсутність електроенергії – це критично і припускають можливість банкрутства бізнесу.

Повідомлялося, що уряд планує розширити кредитну програму для бізнесу на проєкти розподіленої генерації. Так, Україна працюватиме з партнерами, щоб кошти Ukraine Facility можна було швидше залучити для відновлення енергетики.

Крім того, готується законопроєкт щодо звільнення від оподаткування імпорту обладнання для електрогенерації.