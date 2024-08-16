Международные партнеры передали 26 генераторов газовикам Днепропетровщины

Международные партнеры передали 26 генераторов газораспределительной компании Днепропетровской области, чтобы обеспечить стабильную работу газовых сетей в условиях возможных перебоев с электроэнергией. Об этом сообщает Минэнерго.

Днепропетровский филиал газораспределительной компании «Газсети» получил 26 новых бензиновых генераторов мощностью до 3 кВт каждый от донора из ОАЭ.

Генераторы будут доставлены в районные управления филиала для обеспечения стабильной работы газораспределительных сетей в условиях отсутствия электроэнергии.

Кроме того, как отметили в министерстве, с марта 2022 года все филиалы «Газсетей» получили 283 генератора от международных партнеров.

Добавим, что для поддержки энергосистемы правительство Украины упростило импорт энергооборудования, отменив требование предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей для товаров, поддерживающих восстановление энергетической инфраструктуры.

Изменения в законодательство позволяют ввозить в Украину без пошлины и НДС оборудование для восстановления энергетики, такие как генераторы, ветровые и солнечные установки, мощные аккумуляторы, а также товары, финансируемые Секретариатом Энергетического Сообщества.

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