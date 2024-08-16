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Международные партнеры передали 26 генераторов газовикам Днепропетровщины
Международные партнеры передали 26 генераторов газораспределительной компании Днепропетровской области, чтобы обеспечить стабильную работу газовых сетей в условиях возможных перебоев с электроэнергией. Об этом сообщает Минэнерго.
Днепропетровский филиал газораспределительной компании «Газсети» получил 26 новых бензиновых генераторов мощностью до 3 кВт каждый от донора из ОАЭ.
Генераторы будут доставлены в районные управления филиала для обеспечения стабильной работы газораспределительных сетей в условиях отсутствия электроэнергии.
Кроме того, как отметили в министерстве, с марта 2022 года все филиалы «Газсетей» получили 283 генератора от международных партнеров.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Добавим, что для поддержки энергосистемы правительство Украины упростило импорт энергооборудования, отменив требование предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей для товаров, поддерживающих восстановление энергетической инфраструктуры.
Изменения в законодательство позволяют ввозить в Украину без пошлины и НДС оборудование для восстановления энергетики, такие как генераторы, ветровые и солнечные установки, мощные аккумуляторы, а также товары, финансируемые Секретариатом Энергетического Сообщества.
Фото: ua.depositphotos.com