На аукционе продали еще 14 тысяч гарантий происхождения "зеленой" энергии

На площадке АО "Оператор рынка" состоялись четвертые торги гарантиями происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, инициатором которых было ЧАО "Укргидроэнерго".

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Об этом сообщает "Оператор рынка".

Отмечается, что в ходе торгов было куплено 14 010 гарантий происхождения, что эквивалентно 14 010 МВт*ч производимой энергии по цене одной 13 гривен. Участие в торгах принимало четыре компании.

По результатам всех проведённых торгов "Укргидроэнерго" продало 101 767 гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из энергии воды.

Результаты предварительных торгов гарантиями происхождения электроэнергии

Первые торги на площадке "Оператора рынка" прошли 21 октября. Было приобретено 28,3 тысяч гарантий происхождения из 50 тысяч (одна соответствует 1 МВтч), которые предлагала гидрогенерирующая компания "Укргидроэнерго".

29 октября было приобретено 39 500 гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии. Это на 40% больше, чем было куплено во время первых торгов.

В ходе третьих торгов было куплено 20 тысяч гарантий происхождения, что эквивалентно 20 000 МВт*ч производимой энергии.

Детальнее о том, кто может получить и продавать гарантии "зелености" электроэнергии, читайте в материале Delo.ua.