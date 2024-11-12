На аукціоні продали ще 14 тисяч гарантій походження "зеленої" енергії

На майданчику АТ "Оператор ринку" відбулися четверті торги гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, ініціатором яких було ПрАТ "Укргідроенерго".

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Про це повідомляє "Оператор ринку".

Зазначається, що в ході торгів було куплено 14 010 гарантій походження, що еквівалентно 14 010 МВт*год виробленої енергії, за ціною однієї 13 гривень. Участь у торгах брало чотири компанії.

За результатами усіх проведених торгів "Укргідроенерго" продало 101 767 гарантій походження електричної енергії, виробленої з енергії води.

Результати попередніх торгів гарантіями походження електроенергії

Перші торги на майданчику "Оператора ринку" відбулися 21 жовтня. Було придбано 28,3 тисячі гарантій походження з 50 тисяч (одна відповідає 1 МВт•год), які пропонувала гідрогенеруюча компанія "Укргідроенерго".

29 жовтня було придбано 39 500 гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Це на 40% більше, ніж було куплено під час перших торгів.

Під час третіх торгів було куплено 20 тисяч гарантій походження, що еквівалентно 20 000 МВт*год виробленої енергії.

Детальніше про те, хто може отримати та продавати гарантії "зеленості" електроенергії, читайте в матеріалі Delo.ua.