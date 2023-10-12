Несмотря на многомиллиардные долги, ТКЭ смогли накопить запас резервного оборудования перед зимой.

Вопреки значительной задолженности перед Нафтогазом, а также многомиллиардными долгами государства перед предприятиями теплокоммунэнерго, тепловикам удалось накопить запас критического оборудования перед отопительным сезоном. Об этом говорится в статье « Между мораторием и монополией. Почему Украина снова входит в отопительный сезон с многомиллиардными долгами в тепловой отрасли, опубликованной на Delo.ua.

Вице-президент ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Сергей Дунайло рассказал изданию, что государство пока не компенсировало разницу в тарифах для населения и фактической себестоимостью тепла за 2022 год. На начало октября эта задолженность составляет 38 млрд гривен. Это стало причиной роста долгов тепловиков перед основным поставщиком газа "Нафтогазом".

В то же время, "Нафтогаз" судится с тепловиками, чтобы взыскать с них долги за поставленный газ и выиграет эти суды. Это приводит к взысканию средств ТКЭ с казначейских счетов и дефициту средств у тепловых предприятий.

“На сегодняшний день законом определено, что если есть разница в тарифах, то никакие штрафные санкции к предприятиям ТКЭ применяться не могут в течение военного положения и шесть месяцев после его завершения. И действительно, штрафы и пеню нам не начисляют. Но "Нафтогаз" начал подавать на нас в суды для взыскания задолженности за февраль-апрель 2022 года. И сейчас они фактически забирают у нас оборотные средства, отчасти даже с учетом будущих периодов. Если вопрос с разницей в тарифах решится, то получится так, что сам Нафтогаз будет задолжать нашим предприятиям», - говорит Дунайло.

Несмотря на это, тепловикам удалось накопить запас резервного оборудования перед зимой. По словам Дунайла, в отсутствие во время отопительного сезона проблем в виде блокировки счетов ТКЭ украинцы переживут следующую зиму с теплыми батареями.

Разрыв в тарифах для населения и себестоимостью тепловой энергии приводит к накоплению долгов предприятиями ТКЭ

Проблема с многомиллиардными брогами предприятий ТКЭ в Украине существует уже несколько десятилетий. Главным фактором, обуславливающим рост долгов в этом секторе, является разница между тарифами на тепловую энергию для населения и себестоимость производства такой энергии предприятиями ТКЭ.

Проблема усугубилась в 2021 году, когда в 2021 году в разгар пандемии COVID-19, когда в Украине уже год как действовал рынок природного газа для населения. В то время Европе начался спровоцированный Россией энергетический кризис, из-за чего газовые котировки два года подряд держались выше тысячи долларов за тысячу кубометров .

Чтобы сдержать рост коммунальных тарифов для населения в сентябре 2021 года представители местных властей, Правительство и "Нафтогаз" подписали меморандум о взаимопонимании, который с одной стороны исключал повышение тарифов на тепло для населения, а с другой должно гарантировать поставки газа для ТКЭ. После начала полномасштабной войны Верховная Рада приняла отдельный закон, устанавливавший мораторий на повышение тарифов на газ и тепло для населения во время военного положения.

Напомним, в августе Кабинет министров продлил до 15 апреля 2024 года включительно действие возложения специальных обязанностей на рынке природного газа по обеспечению неизменяемых тарифов на тепло для населения .