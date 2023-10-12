Попри багатомільярдні борги ТКЕ змогли накопичити запас резервного обладнання перед зимою

Всупереч значній заборгованості перед “Нафтогазом”, а також багатомільярдними боргами держави перед підприємствами теплокомуненерго, тепловикам вдалося накопичити запас критичного обладнання перед опалювальним сезоном. Про це йде мова в статті “Між мораторієм та монополією. Чому Україна знову входить в опалювальний сезон з багатомільярдними боргами в тепловій галузі”, опублікованій на Delo.ua.

Віце-президент асоціації “Укртеплокомуненерго” Сергій Дунайло розповів виданню, що держава поки не компенсувала різницю в тарифах для населення та фактичною собівартістю тепла за 2022 рік. Станом на початок жовтня ця заборгованість становить 38 млрд гривень. Це стало причиною зростання боргів тепловиків перед своїм основним постачальником газу "Нафтогазом".

Водночас "Нафтогаз" судиться з тепловиками, щоб стягнути з них борги за поставлений газ та виграє ці суди. Це призводить до стягнення коштів ТКЕ з казначейських рахунків, та дефіциту коштів у теплових підприємств.

“Насьогодні законом визначено, що якщо є різниця в тарифах, то ніякі штрафні санкції до підприємств ТКЕ застосовуватися не можуть протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення. І дійсно штрафи та пеню нам не нараховують. Але “Нафтогаз” почав подавати на нас в суди для стягнення заборгованості за лютий-квітень 2022 року. І зараз вони фактично забирають у нас обігові кошти, частково навіть з урахуванням майбутніх періодів. Якщо питання з різницею в тарифах вирішиться, то вийде так, що сам “Нафтогаз” боргуватиме нашим підприємствам”, - каже Дунайло.

Попри це тепловикам вдалося накопичити запас резервного обладнання перед зимою. За словами Дунайла, за відсутності під час опалювального сезону проблем у вигляді блокування рахунків ТКЕ українці переживуть наступну зиму з теплими батареями.

Розрив в тарифах для населення та собівартістю теплової енергії призводить до накопичення боргів підприємствами ТКЕ

Проблема з багатомільярдними брогами підприємств ТКЕ в Україні існує вже кілька десятиліть. Головним фактором, що зумовлює зростання боргів у цьому секторі є різниця між тарифами на теплову енергію для населення та собівартість виробництва такої енергії підприємствами ТКЕ.

Проблема посилилася у 2021 році коли 2021 році у розпал пандемії COVID-19, коли в Україні вже рік як діяв ринок природного газу для населення. В той час Європі почалась спровокована Росією енергетична криза, через що газові котирування два роки поспіль трималися вище тисячі доларів за тисячу кубічних метрів.

Щоб стримати зростання комунальних тарифів для населення у вересні 2021 року представники місцевої влади, Уряд та “Нафтогаз” підписали меморандум про взаємопорозуміння, який з одного боку виключав підвищення тарифів на тепло для населення, а з іншого мав гарантувати поставки газу для ТКЕ. Після початку повномасштабної війни Верховна Рада прийняла окремий закон, який встановлював мораторій на підвищення тарифів на газ та тепло для населення на час воєнного стану.

Нагадаємо, у серпні Кабінет міністрів продовжив до 15 квітня 2024 року включно дію покладення спеціальних обовʼязків на ринку природного газу із забезпечення незмінності тарифів на тепло для населення.