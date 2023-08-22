Новый летний максимум: в Украине снова зафиксировали рекордное энергопотребление

В Украине 21 августа был зафиксирован новый летний рекорд энергопотребления. Вечерний максимум превысил предварительный показатель на 1,3%. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Как отметили в компании, это очень много, учитывая, что возможности электростанций ограничены из-за проведения ремонтов.

Из-за такой ситуации с 18:00 до 22:00 для покрытия спроса применели аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил рекордные 2000 МВтч.

"Аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей", – добавили в "Укрэнерго".

Ситуация с энергетикой в Украине

Часть украинских энергоблоков сейчас находятся в ремонтах, в связи с чем производство электроэнергии уменьшено.

По данным правительства, уже отремонтировано 62% энергоблоков теплоэлектростанций от запланированного, для теплоэлектроцентралей этот показатель составляет 70%. Также отремонтированы или находятся в ремонте 32 агрегата гидроэлектростанций. В свою очередь "Укрэнерго" починило магистральные сети почти на 80%. Высоковольтные подстанции удалось восстановить до уровня довоенного положения.

Однако из-за жаркой погоды потребление электроэнергии в Украине выросло, что увеличивает нагрузку на энергосистему. В этом году летние рекорды потребления фиксировали уже несколько раз, до нынешнего показателя самый высокий был 16 августа.

В "Укрэнерго" призывали экономно потреблять электроэнергию: