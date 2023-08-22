Новий літній максимум: в Україні знову зафіксували рекордне енергоспоживання

В Україні 21 серпня було зафіксовано новий літній рекорд енергоспоживання. Вечірній максимум перевищив попередній показник на 1,3%. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Як зауважили в компанії, це дуже багато, зважаючи на те, що можливості електростанцій обмежені через проведення ремонтів.

Через таку ситуацію з 18:00 до 22:00 для покриття попиту застосували аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав рекордні 2000 МВт·год.

"Аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів", – додали в "Укренерго".

Ситуація з енергетикою в Україні

Частина українських енергоблоків наразі перебувають у ремонтах, у звʼязку з чим виробництво електроенергії зменшено.

За даними уряду, вже відремонтовано 62% енергоблоків теплоелектростанцій від запланованого, для теплоелектроцентралей цей показник складає 70%. Також відремонтовано чи перебувають в ремонті 32 агрегати гідроелектростанцій. Своєю чергою "Укренерго" полагодило магістральні мережі на майже 80%. Високовольтні підстанції вдалося відновити до рівня довоєнного стану.

Однак через спекотну погоду споживання електроенергії в Україні зросло, що збільшує навантаження на енергосистему. Цьогоріч літні рекорди споживання фіксували вже кілька разів, до нинішнього показника найвищий був 16 серпня.

В "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію: