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Категория
Энергетика
Дата публикации

Оккупанты обстреляли одну из ТЭС ДТЭК

Оккупанты обстреляли одну из ТЭС ДТЭК

Российские военные обстреляли одну из теплоэлектростанций принадлежащей энергохолдингу ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Вчера, 4 января, в результате вражеских обстрелов в очередной раз пострадало одно из энергетических предприятий "ДТЭК Энерго". К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела оборудование предприятия было существенно повреждено. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию ее последствий и возобновление работы оборудования", - сказано в сообщении.

Согласно ему, для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме.

"ДТЭК Энерго" продолжает делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы в условиях массированных атак врага. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", - отметили в пресс-службе

В сентябре – январе энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" были атакованы уже 24 раза. 26 энергетиков были ранены, 3 погибли. Также погибли и ранены среди работников подрядных организаций и спасателей.

Напомним, ранее в Укрэнерго сообщили, что вечером 4 января на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий.

Автор:
Степан Крьока