Окупанти обстріляли одну з ТЕС ДТЕК

Російські військові обстріляли одну з теплоелектростанцій котра належить енергохолдингу ДТЕК. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Учора, 4 січня, внаслідок ворожих обстрілів вкотре постраждало одне з енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго". На щастя, постраждалих немає. Внаслідок обстрілу обладнання підприємства було суттєво пошкоджено. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків та відновлення роботи обладнання", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, наразі задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

"ДТЕК Енерго" продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах масованих атак ворога. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго", - зазначили в прес-службі

У вересні - січні енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" були атаковані вже 24 рази. 26 енергетиків були поранені, 3 загинули. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.

Нагадаємо, раніше в Укренерго повідомили, що увечері 4 січня на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій.