Оптовые цены на дизтопливо растут, а на бензин падают: каких изменений ждать на АЗС

Главным фактором на розничном рынке является, как ни странно, вступление в силу закона о мобилизации . Ожидается, что операторы рынка зафиксируют цены, пока не проанализируют влияние нового порядка на продажи.

За прошедшую неделю (13-19 мая) мировые цены на нефть вернулись к росту после падения в течение трех недель. Главным фактором, обусловившим изменение тренда стало улучшение экономических показателей двух крупнейших потребителей – США и Китая. Промышленное производство в Китае в апреле выросло на 6,7% по сравнению с показателями прошлого года. 17 мая китайское правительство представило шаги по стабилизации сектора недвижимости, пострадавшего от кризиса, что существенно тормозило восстановление экономики.

По состоянию на вечер пятницы 17 мая по сравнению с 16 мая цена эталонной марки нефти Brent выросла на 0,81 доллара за баррель до 83,98 доллара за баррель. Нефть американской марки West Texas Intermediate подорожала на 0,83 доллара за баррель до 80,06 доллара за баррель. За неделю Brent прибавила в цене около 1%, а WTI — около 2%.

Последние экономические показатели в США также добавляют инвесторам оптимизма по спросу на нефть. В апреле потребительские цены выросли ниже, чем прогнозировалось, что усилило настроения ожидания снижения процентных ставок. Более низкие процентные ставки в США могут сделать нефть, цена которой выражена в американском долларе, более доступной для держателей других валют.

Сети АЗС держат высокую маржу на фоне возможного понижения потребления

На прошлой неделе оптовые цены на дизтопливо вернулись к умеренному росту. По данным консалтинговой компании "Нафторынок" средняя оптовая стоимость дизельного топлива с поставками автомобильным транспортом выросла на 16 коп./л до 43,12 грн/л. Главным фактором этого стал рост спотовой цены в Европе во второй половине недели на 0,6-11%: по северо-западным базисам дизельные котировки выросли на $5/т до $748-762/тонна, а в Средиземноморских портах — на $6-8/тонна до $741-760/тонна. В то же время, за неделю цена дизтоплива в Европе наоборот снизилась на $2-4/тонна.

На внутреннем рынке предложения дизтоплива на утро 17 мая объявляли от 40,70-40,90 грн/л на юге страны. Однако в последствии минимальные цены до 41,00-41,30 грн/л с повышением до 41,65-41,80 грн/л. В целом средняя цена дизеля в пятницу в Одесской области составила 41,64 грн/л, что на 0,54 грн/л выше, чем в прошлую пятницу. На западном направлении минимум составил 41,60-41,70 грн/л в Черновицкой (42,10 грн/л) области, Львовской (43,37 грн/л) и Волынской (43,27 грн/л) областях наименьшие цены были установлены от 41,90-42,30 грн/л, в Закарпатье (43,61 грн/л) — от 42,50 грн/л.

Оптовые цены на бензины на прошлой неделе в основном продолжили двигаться вниз. По состоянию на 17 мая по сравнению с 10 мая средняя цена бензина А-92 выросла на 9 коп./л до 46,76 грн./л, а бензин А-95 в опте подешевел на 0,73 коп./л.

В первой половине недели темпы импорта бензинов несколько замедлились. Среднесуточный объем импорта бензинов за 15 дней мая составил +1,7% по отношению к апрелю. Доля поставок бензинов автонормами составила 23,5% от общего объема. Подавляющая часть импорта бензинов была румынского (34,9%), польского (29,1%), литовского (16,7%) и немецкого (13,7%) производства.

На АЗС дизтопливо продолжило дешеветь. Сети АЗС OKKO и WOG на прошлой неделе снизили цену на 50 коп./л до 55,99 грн/л. Также на 50 коп/л снизила цену на дизель сети Ukrnafta — до 51,99 грн/л, KLO — до 55,09 грн/л, UPG — до 51,40 грн/л.

На АЗС Chipo дизтопливо подешевело на 30-50 коп./л в зависимости от региона. Местный оператор Черкасской области Luxwen снизил стоимость дизтоплива на 50 коп./л до 53,19 грн/л. По состоянию на 17 мая средняя цена дизтоплива на АЗС составляла 52,43 грн/л ($1145/тонна без налогов).

Тем временем стоимость бензина А-95 в течение прошлой недели не претерпела изменений и продолжила составлять 55,59 грн/л ($1266/т без налогов).

"На этой неделе сети АЗС примут паузу, чтобы понять влияние принятого в апреле закона о мобилизации, положения которого начали действовать 18 мая. В результате этого возможно падение реализации топлива, что ускорит снижение цен. В целом цены на бензин и дизтопливо имеют потенциал к снижению на 1-1, 5 грн/л до конца мая". Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "Нафторынок"

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, торгующий нефтепродуктами в опте, говорит, что на фоне вероятного снижения реализации сети АЗС могут решить удержать высокую маржу компенсации недополученных проливов.

"По логике, если бы был нормальный рынок, мы бы ожидали снижения на 0,5-1 грн/л. Но вероятное снижение потребления пугает владельцев сетей, поэтому они не будут спешить снижать цены, чтобы раздутой маржей компенсировать снижение проливов. Маржа сейчас больше чем в прошлом году. На дизтопливо она сейчас достигает 15 грн/л, а на бензин — 12 грн/л. собственными доходами, но есть шанс, что они получат определенный общественный резонанс". Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Таким образом цены на бензин и дизтопливо на следующей неделе останутся неизменными .

Автогаз российского происхождения начал поступать в Украину с юга

По данным "Нафторынка" в первой половине мая импорт пропан-бутана в Украину увеличился на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом апреля. Доля поступлений автомобильными партиями в структуре наземных поставок выросла до 69,4%, по сравнению с 64,2% в апреле. Стоимость поступлений железнодорожными партиями за 15 дней мая уменьшилась на $17/тонна до $667/тонна по сравнению со средневзвешенной ценой в апреле. Автоимпорт за указанный период подешевел на $32/тонна до $657/тонна.

По словам Сиренко, среди импортеров возникают вопросы о происхождении газа из Южного направления, доминирующего в объемах над северным. В частности, в январе-апреле Болгария увеличила импорт ресурса Оренбургского НПЗ "Газпрома" на 40% до 17 тыс. тонн.

"Российский LPG отгружается со станции Каргала возле Оренбурга, затем переваливается в порт Кавказ и направляется в Болгарию. Далее этот газ могут смешивать и отправлять либо на Дунай баржами, либо транзитом в румынские перевалки, а дальше к украинским импортерам". Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "Нафторынок"

По его словам, импортеры прогнозируют снижение автоимпорта в связи с обязательством сотрудников осуществить обновление учетных данных из-за требований закона о мобилизации. В то же время, поставщики услуг железнодорожных перевозок сжиженного газа уже отмечают рост запросов на их услуги.

На АЗС пропан-бутан подешевел на прошлой неделе. На АЗС сети Parallel в Днепропетровской и Запорожской области цены на автогаз снизили на 50 коп./л до 26,99 грн/л. В харьковской сети ОВИС LPG подешевел на 20 коп./л до 25,99 грн/л. На станциях U.GO цена снизилась на 50 коп./л до 25,90 грн/л. Сеть ОЛАС в Ровенской области снизила цену на собственных АЗС на 75 коп./л до 25,20 грн/л, а на GreenWave в Тернопольской области — на 50 коп./л до 25 грн/л.

В Чернигове на станциях T&T Neft газ подешевел на 20 коп./л до 24,99 грн/л. На АЗС Bars в Киевской области автогаз подешевел на 60–80 коп./л до 24,39 грн/л. Средняя цена LPG на АЗС в Украине в течение 16-17 мая снизилась на 4 коп./л до 26,59 коп./л. Соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 на АЗС составляет 47,8%.

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан говорит, что оптовый рынок автогаза оттолкнулся от дна несезона из-за увеличения потребления газа водителями и повышения цен на пропан-бутан Orlen Lietuva. Также несущественным, но ощутимым фактором стало ослабление гривни на межбанковском рынке, что сразу же сказалось на себестоимости импортеров.

"До конца мая мы ожидаем умеренный рост в опте из-за начала сезона повышенного спроса со стороны конечных потребителей. Рост будет сдерживаться значительной конкуренцией между трейдерами. Розница может отреагировать на эти колебания ближе к концу мая". Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Он отмечает, что на этой неделе на АЗС ожидаются неизменные цены на автогаз поскольку ресурс из Orlen Lietuva в больших объемах начал поступать в Украину, что увеличит предложение на рынке.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 59,99 55,99 27,99 WOG 59,99 55,99 27,98 Socar 61,99 57,49 27,99 Motto 52,98 50,48 25,28 БРСМ-Нафта 53,29 50,49 24,29

Данные: приложения сетей АЗС.