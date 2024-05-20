Гуртові ціни на дизпаливо ростуть, а на бензин падають: яких змін чекати на АЗС

Головним чинником на роздрібному ринку є, як не дивно, початок дії закону про мобілізацію . Очікується, що оператори ринку зафіксують ціни, доки не проаналізують плив нового порядку на продажі.

За минулий тиждень (13-19 травня) світові ціни на нафту повернулись до зростання після падіння протягом трьох тижнів. Головним фактором, який зумовив зміну тренду стало покращення економічних показників двох найбільших споживачів - США та Китаю. Промислове виробництво в Китаї у квітні виросло на 6,7% порівняно з минулорічними показниками. 17 травня китайський уряд представив кроки по стабілізації сектора нерухомості, який постраждав від кризи, що суттєво гальмувало відновлення економіки.

Станом на вечір п’ятниці 17 травня порівняно з 16 травня ціна еталонної марки нафти Brent зросла на 0,81 долара за барель до 83,98 долара за барель. Нафта американської марки West Texas Intermediate здорожчала на 0,83 долара за барель до 80,06 долара за барель. За тиждень Brent додала в ціні близько 1%, а WTI — близько 2%.

Останні економічні показники в США також додають інвесторам оптимізму щодо попиту на нафту. У квітні споживчі ціни зросли нижче ніж прогнозувалось, що посилило настрої очікування зниження відсоткових ставок. Нижчі відсоткові ставки в США можуть зробити нафту ціна якою виражена в американському доларі більш доступною для тримачів інших валют.

Мережі АЗС тримають високу маржу на фоні можливого зниження споживання

На минулому тижні гуртові ціни на дизпальне повернулись до помірного зростання. За даними консалтингової компанії “Нафторинок” середня гуртова вартість дизельного пального з постачанням автомобільним транспортом зросла на 16 коп./л до 43,12 грн/л. Головним чинником цього стало зростання спотової ціни в Європі у другій половині тижня на 0,6-11%: за північно-західними базисами дизельні котирування зросли на $5/т до $748-762/тонна, а в Середземноморських портах на $6-8/тонна до $741-760/тонна. Водночас за тиждень ціна дизпалива в Європі навпаки знизилась на $2-4/тонна.

На внутрішньому ринку пропозиції ДП станом на ранок 17 травня оголошували від 40,70-40,90 грн/л на Півдні країни. Проте згодом мінімальні ціни до 41,00-41,30 грн/л з підвищенням до 41,65-41,80 грн/л. Загалом, середня ціна дизелю у п’ятницю в Одеській області склала 41,64 грн/л, що на 0,54 грн/л вище, ніж у минулу п’ятницю. На західному напрямку мінімум склав 41,60-41,70 грн/л у Чернівецькій (42,10 грн/л) області, у Львівській (43,37 грн/л) і Волинській (43,27 грн/л) областях найменші ціни були встановлені від 41,90-42,30 грн/л, на Закарпатті (43,61 грн/л) — від 42,50 грн/л.

Гуртові ціни на бензини на минулому тижні в основному продовжили рухатись донизу. Станом на 17 травня порівняно з 10 травня середня ціна бензину А-92 зросла на 9 коп./л до 46,76 грн/л, а бензин А-95 в гурті здешевшав на 0,73 коп./л до 48,35 грн/л.

Протягом першої половини тижня темпи імпорту бензинів дещо сповільнились. Середньодобовий обсяг імпорту бензинів за 15 днів травня склав +1,7% щодо квітня. Частка постачання бензинів автонормами становила 23,5% від загального обсягу надходжень. Переважна частина імпорту бензинів, що надійшла, була румунського (34,9%), польського (29,1%), литовського (16,7%) та німецького (13,7%) виробництва.

На АЗС дизпаливо продовжило дешевшати. Мережі АЗС OKKO та WOG на минулому тижні знизили ціну на 50 коп./л до 55,99 грн/л. Також на 50 коп./л знизила ціну на дизель мережі Ukrnafta — до 51,99 грн/л, KLO — до 55,09 грн/л, UPG — до 51,40 грн/л.

На АЗС Chipo дизпаливо здешевшало на 30-50 коп./л залежно від регіону. Місцевий оператор Черкащини Luxwen знизив вартість дизпалива на 50 коп./л до 53,19 грн/л. Станом на 17 травня середня ціна дизпального на АЗС складала 52,43 грн/л ($1145/тонна без податків).

Тим часом вартість бензину А-95 протягом минулого тижня не зазнала змін та продовжила становити 55,59 грн/л ($1266/т без податків).

"На цьому тижні мережі АЗС візьмуть паузу, щоб зрозуміти вплив ухваленого у квітні закону про мобілізацію, положення якого почали діяти 18 травня. Внаслідок цього можливе падіння реалізації пального що прискорить зниження цін. загалом бензин та дизпаливо мають потенціал до здешевшання на 1-1,5 грн/л до кінця травня". Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок"

Засновник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін, який торгує нафтопродуктами в гурті говорить, що на фоні ймовірного зниження реалізації мережі АЗС можуть вирішити втримати високу маржу компенсації недоотриманих проливів.

"За логікою, якби був нормальний ринок, ми б чекали зниження на 0,5-1 грн/л. Але зниження споживання налякає власників мереж тож вони не поспішатимуть знижувати ціни, щоб роздутою маржею компенсувати зниження проливів. Маржа зараз більша ніж торік. На дизпальне вона зараз сягає 15 грн/л, а на бензин — 12 грн/л. Якщо ми хочемо застосовувати європейську практику акцизів, то потрібно брати і європейську маржу в 3-5%, а не 25-40%. Звісно великі мережі не будуть боротися з власними прибутками, але є шанс того, що вони отримають певний суспільний резонанс". Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Таким чином ціни на бензин та дизпаливо на наступному тижні залишаться незмінними .

Автогаз російського походження почав надходити в Україну з півдня

За даними “Нафторинку” в першій половині травня імпорт пропан-бутану в Україну збільшився на 25,4% порівняно з аналогічним періодом квітня. Частка надходжень автомобільними партіями в структурі наземного постачання зросла до 69,4%, порівняно 64,2% у квітні. Вартість надходжень залізничними партіями за 15 днів травня зменшилася на $17/тонна до $667/тонна, порівняно з середньозваженою ціною у квітні. Автоімпорт за вказаний період здешевшав на $32/тонна до $657/тонна.

За словами Сіренка, серед імпортерів виникають питання про походження газу з Південного напрямку, який домінує в обсягах над північним. Зокрема в січні-квітні Болгарія збільшила імпорт ресурсу Оренбурзького НПЗ “Газпрому” на 40% до 17 тис. тонн.

"Російський LPG відвантажується зі станції Каргала біля Оренбурга, потім перевалюється в порту Кавказ та прямує в Болгарію. Далі цей газ можуть змішувати та відправляти або на Дунай баржами, або транзитом до румунських перевалок, а далі до українських імпортерів". Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок"

За його словами, імпортери прогнозують зниження автоімпорту у зв'язку з зобов'язанням співробітників здійснити оновлення облікових даних через вимоги закону про мобілізацію. Водночас постачальники послуг залізничних перевезень скрапленого газу вже відзначають зростання запитів на їх послуги.

На АЗС пропан-бутан дешевшав на минулому тижні. На АЗС мережі Parallel в Дніпропетровській та Запорізькій області ціну на автогаз знизили на 50 коп./л до 26,99 грн/л. У харківській мережі ОВІС LPG здешевшав на 20 коп./л до 25,99 грн/л. На станціях U.GO ціну знизили на 50 коп./л до 25,90 грн/л. Мережа ОЛАС на Рівненщині знизила ціну на власних АЗС на 75 коп./л до 25,20 грн/л, а на GreenWave на Тернопільщині – на 50 коп./л до 25 грн/л.

В Чернігові на станціях T&T Neft газ подешевшав на 20 коп./л до 24,99 грн/л. На АЗС Bars в Київській області автогаз подешевшав на 60-80 коп./л до 24,39 грн/л. Середня ціна LPG на АЗС в Україні протягом 16-17 травня зменшилася на 4 коп./л до 26,59 коп./л. Співвідношення середньої вартості літра скрапленого газу до А-95 на АЗС складає 47,8%.

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан говорить, що гуртовий ринок автогазу відштовхнувся від дна несезону через збільшення споживання газу водіями й підвищення цін на пропан-бутан Orlen Lietuva. Також несуттєвим, але відчутним фактором стало послаблення гривні на міжбанківському ринку, що одразу ж позначилося на собівартості імпортерів.

"До кінця травня ми очікуємо помірне зростання в гурті через початок сезону підвищеного попиту з боку кінцевих споживачів. Зростання буде стримуватись значною конкуренцією між трейдерами. Роздріб може відреагувати на ці коливання ближче до кінця травня". Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Він зазначає, що на цьому тижні на АЗС очікуються незмінні ціни на автогаз оскільки ресурс з Orlen Lietuva в великих обсягах почав надходити до України, що збільшить пропозицію на ринку.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 59,99 55,99 27,99 WOG 59,99 55,99 27,98 Socar 61,99 57,49 27,99 Motto 52,98 50,48 25,28 БРСМ-Нафта 53,29 50,49 24,29

Дані: застосунки мереж АЗС.