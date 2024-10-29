Платежки для бизнеса: сколько будет стоить электроэнергия в 2025 году

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, уже готовит пересмотр тарифов, которые будут формировать цену на электроэнергию для бизнеса . Эксперты считают, что регулятор не примет предложения энергокомпаний по повышению тарифов, а займет более взвешенную позицию. В то же время, тарифы на электроэнергию для бизнеса в следующем году все же возрастут до 20%.

С 2019 цены на электроэнергию для предприятий формируются поставщиками по рыночному принципу. Бизнес покупает электроэнергию поставщика, который предоставит ему выгодные условия, а сама цена состоит из цены закупки электроэнергии на оптовом рынке, тарифа на передачу для "Укрэнерго", а также тарифа на распределение, выплачиваемого для операторов систем распределения (облэнерго) и который может отличаться в зависимости от региона.

Действующий тариф на услуги системы передачи электроэнергии Укрэнерго для большинства небытовых потребителей составляет 528,57 грн/МВт-час. Этот тариф был установлен НКРЭКУ в конце прошлого года и действует с 1 января по 31 декабря 2024 года. Сейчас "Укрэнерго" предлагает регулятору повысить этот тариф на 48% до 783,71 грн за МВт-час (без НДС). Тарифы на распределение электроэнергии также установлены в конце прошлого года и будут действовать до конца этого года. Их в зависимости от "облэнерго" колеблется от 200 до 500 грн/МВт-ч. Пока что инициатив по пересмотру этого тарифа нет, но не исключено, что ОСР будут пытаться инициировать их пересмотр в сторону увеличения. Что касается оптовых цен на электроэнергию, то они являются наиболее волатильным компонентом конечной суммы платежки, поскольку рыночная цена электроэнергии определяется результатами торгов на бирже. Она может отличаться в зависимости от времени суток: во времена пиковой нагрузки электроэнергия самая дорогая, а в период минимального потребления самая дешевая. Кроме этого, летом и в холодное время года цена также может расти, поскольку растет дефицит в системе и соответственно доля импорта электроэнергии из ЕС, где она стоит дороже. Однако цена на бирже ограничивается прайс-кепами, которые также определяет НКРЭКУ. Действующие прайс-кэпы на электроэнергию начали действовать с 1 июня. А сейчас регулятор рассматривает возможность повысить предельные цены на электроэнергию с 1 ноября. В настоящее время проект постановления регулятора незначительно повысил предельные цены с 7:00 до 11:00 с 5600 до 6900 грн/МВт-час. Как формируются цены на электроэнергию для бизнеса (Приховати)

Сколько будет платить бизнес

По оценке аналитического центра Dixi Group в следующем году возможны два сценария изменения цен на электроэнергию для небытовых потребителей второго класса напряжения, то есть малого и среднего бизнеса.

По первому сценарию, предполагающему максимальный рост цен, НКРЭКУ примет решение о повышении тарифов на передачу электроэнергии в размере 0,78 грн/кВт·ч без НДС. Тариф на распределение электроэнергии сохранит свою текущую динамику (учитывая прирост в 2023-2024 годах) и составит около 1,8 грн/кВт·ч без НДС. А максимальная средняя цена на "рынке в сутки наперед" с учетом предложенных изменений прайс-кепов может достичь 7,05 грн/кВтч без НДС. Наценка поставщиков останется на уровне 0,10-0,15 грн/кВтч без НДС.

Таким образом, при максимальном росте цен конечная цена электроэнергии для небытовых потребителей второго класса напряжения может достичь 9,8 грн/кВт·ч без НДС. Полная же средняя цена с учетом налогов — 11,7 грн/кВт·час. С учетом разницы в тарифах на распределение по областям максимальная цена будет варьировать от 10,5 грн/кВтч (Киев) до 12,3 грн/кВтч (Сумская обл.).

С другой стороны, крупные промышленные потребители, питающиеся на 1 классе напряжения, а также так называемая "зеленая" металлургия будут иметь более низкие цены электроэнергии вследствие относительно более низких тарифов на ее передачу.

По другому сценарию, который в Dixi Group тоже считают достаточно вероятным, цены на электроэнергию для небытовых потребителей будут все же несколько ниже максимально возможных. Одним из основных факторов здесь будет регулирование со стороны НКРЭКУ, к задачам которой относится сбалансирование интересов бизнеса, потребителей и государства. В частности, тариф на передачу может быть утвержден на уровне несколько ниже, чем предлагается сейчас. Также оптовые цены вряд ли будут постоянно достигать установленных прайс-кепов. По крайней мере, за 9 месяцев 2024 года цены на РДН достигали максимально возможного уровня на протяжении 28% часов. В другие периоды, почти три-четвертые сутки, цены были ниже, а в отдельные периоды – значительно ниже прайс-кепов.

Так что если предположить, что средняя цена на РДН в 2025 году составит около 6 грн/кВтч, то полная цена для потребителей 2 класса напряжения в среднем по Украине может составить около 10,4 грн/кВтч. При этом, с учетом тарифов на распределение, по областям она будет варьироваться от 9,2 грн/кВтч до 10,9 грн/кВтч.

Аналитик консалтинговой компании ExPro Дарья Орлова говорит, что в прошлом году компания "Укрэнерго" также предлагала повысить свой тариф на 50%, однако регулятор принял более умеренное решение, предусматривавшее повышение тарифа всего на 9%. Аналогично регулятор воздержится и от резкого повышения тарифов для "облэнерго". В то же время окончательные предельные цены будут выше тех, что сейчас рассматривает регулятор.

Я думаю, что финальное решение будет предусматривать увеличение предельных цен на более высокий уровень, чем предложено сейчас. Особенно в утренние и вечерние часы, поскольку именно в то время наша энергосистема будет иметь наибольший дефицит и потребует больше импорта. Со стороны энергокомпаний есть предложения отменить прайс-кепы вообще, но я думаю, что на это никто не пойдет Дарья Орлова Аналитик консалтинговой компании ExPro

При этом сумма конечной платежки вырастет в пределах 20% от текущей. По ее словам, доля тарифа на распределение и передачу в конечной платежке предприятия не так уж велика, а главным фактором будет удорожание доли импортной электроэнергии зимой.

Отключений не миновать, поэтому нужно позаботиться об энергонезависимости

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что цена на электроэнергию в следующем году безусловно вырастет, но более важным фактором будет не цена, а наличие электроэнергии.

На потребительском рынке несомненно отразится нехватка электрической энергии. Это будет происходить в ближайшие месяцы, вероятно до апреля. И это, безусловно, будет ускорять инфляцию. Поэтому именно дефицит электроэнергии может стать основным фактором, который будет способствовать росту цен на производимые в Украине товары. Геннадий Рябцев Директор специальных программ НТЦ "Психея"

Эксперт отмечает, что сейчас основная задача любого бизнеса — обеспечение собственной энергетической автономности, чтобы обеспечить свою бесперебойную работу при любых условиях. Это потребует значительных инвестиций. К тому же следует понимать, что себестоимость электроэнергии от генераторов может отличаться от той, которая будет закуплена по любому тарифу в десятки раз.